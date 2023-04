Shock en Televisa: Niurka da inesperada confesión sobre Maribel Guardia y luto por Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz de novelas y famosa cantante, Niurka Marcos, recientemente acaba de dejar en completo shock a todo Televisa, debido a que en una entrevista esta acaba de hacer una inesperada confesión sobre el terrible dolor que pasa la famosa actriz y querida actriz, Maribel Guardia, ante el tan lamentable luto por la muerte de su único hijo, Julián Figueroa.

Ya ha pasado una semana desde que lamentablemente se reveló que el hijo de la reconocida actriz de novelas como Corona de Lágrimas, había perdido la vida a causa de un infarto agudo al miocardio con tan solo 27 años de edad, lo que ella misma confirmó en un comunicado de sus redes sociales, en el cual aprovechó para pedir que respetarán su dolor y privacidad en estos momentos tan difíciles para ella y su familia.

Ante este hecho, millones de los seguidores en redes sociales de Guardia no dudaron en presentar sus condolencias a la actriz con sus mensajes, además de varios de sus compañeros del mundo del espectáculo, los cuales rápidamente quisieron estar al lado de ella, pues además de los comentarios y de los mensajes que le enviaron a su celular, los DM en redes y los programas, como Hoy, también trataron de ir al funeral del joven de 27 años.

Maribel y Julián. Internet

Una de estas celebridades que se pronunció a la terrible pérdida fue Marcos, la cual dejó en shock a todos al mencionar que ella más que dolor o tristeza, lo primero que sintió fue terror, mencionando que quedó "espantada con la muerte de Julián, así se me aflojó todo es como cuando de verdad y sin provocar risa empiezas a rezarle a todos los santos y a todas las vírgenes porque no te pase lo mismo, así me llené de terror claro, me llené de vulnerabilidad, una muerte muy repentina''.

Ante este hecho, aclaró que aunque no estuvo presente en los servicios funerarios, ni le dejó comentarios en su cuenta de Instagram como la mayoría, sí "le escribí igual que todo el mundo, le mande mi mensaje, obviamente esperando que pase inadvertido porque ella lo que debe de tener en cabeza es una locura'', señalando que no espera que la actriz de Lagunilla, Mi Barrio, le de una respuesta y menos en este momento.

Finalmente, sobre el tema de la prensa que estuvo afuera de la casa de Guardia esperando declaraciones de aquellos que llegaban o salían en el último adiós del joven, esta mencionó que consideraba muy de doble moral las personas que los criticaban, dado a que al final de cuentas es un trabajo como otro y ellos tienen que ver por lo que hacen, afirmando que se le deben de tener consideración también.

'Yo digo que la prensa está haciendo su trabajo y punto, se acabó con la pena. Yo creo, estaba platicando ese tema con algunos amigos en común y les dije; 'estaban haciendo su trabajo, si tú en vez de ser abogado fueras reportero, fueras más cule... que ellos te conozco, o sea es trabajo, tienen que ir tras la nota. Son de doble moral, porque cuando quieren que hablen de sus proyectos, entonces si los quieren'', concluyó.

Maribel e Imelda. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui