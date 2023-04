Tras sufrir de una breve enfermedad, músico de 46 años pierde la vida en el hospital

Comparta este artículo

Reino Unido.- Durante la jornada del pasado sábado, 15 de abril, el mundo de la música se vistió de luto después de que un reconocido artista y fundador de una afamada banda perdiera la vida a la edad de 46 años. Si bien, hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, la agrupación lanzó un comunicado en donde establecían que falleció tras luchar contra una enfermedad que padeció durante poco tiempo.

Se trata del guitarrista de la reconocida banda de rock irlandesa, The Script, Mark Sheehan, quien es recordado por sus exitosas interpretaciones como We Cry, Breakeven y The man who can't be moved, tema que alcanzó el primer puesto en el ranking de canciones más escuchadas en cinco países. La noticia del fallecimiento del músico trascendió por una publicación en la cuenta de Twitter de la banda.

El amado esposo, padre, hermano, compañero de banda y amigo Mark Sheehan falleció hoy en el hospital después de una breve enfermedad. La familia y el grupo piden a los fanáticos que respeten su privacidad en este trágico momento

Fallece Mark Sheehan

Como se lee en el comunicado, en semanas recientes, Mark habría padecido de alguna enfermedad, aunque se desconoce a ciencia cierta que éste haya sido el motivo de su fallecimiento y, posiblemente, este detalle no se sepa en breve, puesto la familia del famoso decidió vivir su duelo de manera privada, cosa que es bastante respetable, sobre todo por lo impactante que la situación debe ser para todos ellos.

Como algunos sabrán, Mark Sheehan es un músico, compositor y productor irlandés, conocido por ser el guitarrista y vocalista de la mencionada banda de rock/pop. El famoso el 29 de octubre de 1976 en Dublín, Irlanda, y desde muy joven, mostró interés por la música. Aprendió a tocar la guitarra a los 12 años y formó su primera banda con su amigo de la infancia Danny O'Donoghue, conocida Mytown. La agrupación tuvo cierto éxito en Irlanda y Estados Unidos, pero terminaron por separarse en el año 2001.

Fotografía de Mark Sheehan

Sheehan y O'Donoghue se mudaron a Los Ángeles, donde trabajaron como compositores y productores para artistas como Britney Spears, Boyz II Meny Mary J. Blige. En el año 2005, regresaron a Dublín y se reunieron con el baterista Glen Power, con quien formaron The Script. La banda lanzó su álbum debut homónimo en 2008, que rápidamente se convirtió en todo un éxito. Desde entonces, han publicado otros cinco álbumes: Science & Faith, #3, No Sound Without Silence, Freedom Child y Sunsets & Full Moons.

Sheehan es el principal guitarrista de The Script, pero también toca otros instrumentos como el piano, el bajo y la armónica. Es el coautor de todas las canciones de la banda las cuales tienen un estilo musical que resalta por combinar elementos del pop, el rock, el soul y el hip-hop. Su influencia más notable proviene de U2, pero también ha citado a The Beatles, The Police, Nirvana y Stevie Wonder como referentes.

Fuentes: Tribuna