VIDEO: Bad Bunny se une al regional mexicano y anuncia nueva canción con Grupo Frontera

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante Bad Bunny ha demostrado ser uno de los artistas más versátiles de la industria actual, pues además del reggaetón, Benito ha incursionado en otros géneros musicales, como el merengue. Y por si eso fuera poco, recientemente el famoso anunció en sus redes sociales que lanzará una colaboración con Grupo Frontera, banda del regional mexicano.

A través de sus historias de Instagram, el puertorriqueño reveló que el este lunes 17 de abril estrenará una nueva canción de la mano del grupo originario del Valle de Texas: "Mañana nueva rolita con mis compas de Grupo Frontera", escribió en la publicación. Además, Bad Bunny compartió un adelanto de dicho tema en su cuenta de TikTok, donde se puede oír a la banda, aunque en ningún momento se escucha la voz de Benito.

Sin duda, esta colaboración promete ser un éxito y una vez más, el artista ha demostrado su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales. Asimismo, se sabe que la canción tiene una letra de desamor, por lo que muchos fans del conejo creen que se trata de un carta de despedida para su exnovia Gabriela Berlingeri.

Este importante anuncio sucede durante el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, donde el cantautor puertorriqueño es el artista principal de este año, por lo que el pasado viernes 14 de abril ofreció su primer concierto dentro de este evento, el cual fue un éxito rotundo. Además, el próximo 21 de abril, el artista tendrá su segunda presentación.

Y es que ni Kendall Jenner ni Peso Pluma se pudieron resistir a bailar sus éxitos musicales. Las celebridades fueron captadas durante el show de Bad Bunny en Coachella 2023, y causaron furor entre los asistentes y en redes sociales, debido a que en un video se les puede ver bailar y disfrutar del concierto en primera fila.

Durante esta presentación, el cantante pidió a sus fans no hacer caso a los rumores de la prensa sobre su persona: "La gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos".

El intérprete de Neverita aseguró que en las redes sociales y en los medios de comunicación se dicen mil cosas sobre él, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente su corazón.

Fuente: Tribuna