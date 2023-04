Esposa de Pablo Lyle revela la fuerte razón por la que acabó calvo en prisión y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrañable actor mexicano Pablo Lyle había tenido muy preocupados a todos sus seguidores y público de Televisa desde que se filtraron unas fotografías en las que aparece calvo desde prisión pues se especuló que podría estar atravesando una terrible enfermedad. Hace algunas horas su esposa Ana Araujo por fin rompió el silencio y compartió la fuerte razón por la que el famoso apareció rapado.

Como se recordará, semanas atrás se aseguró que el intérprete de telenovelas de San Ángel como Por siempre mi amor, Verano de amor, La sombra del pasado, Corazón que miente y Mi adorable maldición la estaba pasando tan mal dentro de la cárcel que presuntamente se había enfermado de alopecia areata, afectación que ocasiona la pérdida de cabello y puede llevar a quien la padece a la calvicie total.

Y es que como se sabe, Lyle ya fue condenado desde el mes de febrero a 5 años en cárcel y 8 más en libertad condicional, lo que suma un total de 13 años de condena, más horas de servicio comunitario y talleres para manejar la ira, tras ser declarado culpable de homicidio involuntario del señor Juan Ricardo Hernández que murió tras aquel fatídico pleito callejero en Miami durante el año 2019.

En una entrevista exclusiva con la revista Caras México, la esposa de Pablo compartió que el actor se rapó debido a una apuesta y no porque esté enfermo como especulan varios medios. Ana detalló que el protagonista de la cinta Mirreyes vs Godínez acabó rapado debido a que perdió una apuesta con el pequeño Mauro durante el reciente Mundial de Futbol: "Durante el mundial, por ejemplo, Pablo y Mauro apostaron a la distancia y por videollamada. Recientemente se dieron a conocer unas fotos en las que se le ve pelón a Pablo; sin embargo, nadie sabe que fue porque perdió la apuesta contra Mauro".

Araujo detalló que Lyle no se rapó inmediatamente después de perder contra su hijo y prefirió esperar a que pasara la audiencia para cumplir su castigo: "Recuerdo que ya había pasado el mundial y Pablo aún no se rapaba pues venía el juicio y luego la sentencia, no fue sino hasta después de eso que cumplió y se rapó". Además la también coach de vida dijo cuál había sido la reacción del niño al saber que su papá seguiría preso: "

Le dijo 'Papi, a lo mejor para el próximo mundial ya estamos haciendo el álbum juntos' o 'Papi, si vuelves en 2027, a lo mejor podrías llegar antes de mi cumpleaños número 12'".

Ana además explicó que para su hija mayor sí fue más difícil conocer la sentencia de Pablo ya que ella será una joven de 17 años cuando deje la prisión, pero dijo que han recibido mucho apoyo para que ambos menores estén bien: "Jamás han recibido un mal comentario. Por otro lado, las mamás del fraccionamiento y mis amigos me han ayudado y apoyado mucho. La gente no quiere que mis hijos y yo nos sintamos solos".

