Eugenio Derbez da triste noticia y anuncia separación de Alessandra Rosaldo: "Estoy muy deprimido"

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor Eugenio Derbez desafió el veto de Televisa debido a que estuvo en la empresa de la competencia TV Azteca siendo invitado especial del programa Ventaneando, desde donde hizo fuertes confesiones con las que logró apoderarse de la atención de todos los televidentes. Luego de admitir que sí ha tenido problemas con Alessandra Rosaldo, ahora el famoso confirmó su separación.

El también productor mexicano dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy en la que se sinceró contando que luego de 16 años juntos, él y Ale han enfrentado varios baches en su matrimonio como toda pareja e incluso hasta reconoció que discuten a diario. Este lunes 17 de abril la emisión de Pati Chapoy compartió la segunda parte de su plática con el patriarca de la dinastía Derbez en la que nuevamente profundizó sobre su vida privada.

El ganador del Premio Oscar a mejor película con CODA destapó ante las cámaras del Ajusco que que pese a toda la fama y triunfos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria artística, ahora se arrepiente de haberle dedicado y seguirle dedicando mucho tiempo a su carrera en lugar de aprovechar su vida personal: "Lo veo de afuera y digo 'creo que cometí un error'... me siento esclavo de mi propia carrera", reconoció.

Eugenio compartió que lo más complicado de esta situación es que tiene que pasar largos periodos lejos de su familia y anunció que en los próximos meses estará separado de Alessandra y su hija Aitana por cuestiones de trabajo: "Ahorita por ejemplo, estoy a punto entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre, me tiene muy deprimido. Asimismo, el actor admitió que en el pasado fue muy duro con sus hijos mayores Aislinn, José Eduardo y Vadhir Derbez.

Derbez explicó que antes le pedía a los jóvenes que fueran más dedicados y constantes en su labor profesional, pero tras el accidente que vivió mientras jugaba realidad virtual, su perspectiva cambió completamente: "(Ahora) les digo 'yo no quiero que sean así', porque de repente se van de viaje y se divierten, y antes les reclamaba, y ahora es al revés digo 'creo que el que está mal soy yo', detalló.

Sobre su salud, el creador de programas como La Familia P.Luche, Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ relató que ha tenido una recuperación muy favorable luego de haber acabado con 15 fracturas al caer sobre su brazo y pegarse contra una escalera. Eugenio detalló que médicos que atienden a jugadores del equipo Dodgers de LA lo atendieron y por fortuna poco a poco ha ido recuperando la movilidad en esta extremidad:

Estoy con la terapia física, me dijo el doctor que superé todas sus expectativas, pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá (hombro), ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso, y no me puedo tocar la espalda", compartió.