Golpe a doña Cuquita: Destrozan a Alejandro Fernández por "viejo y borracho" y filtran tremendo VIDEO

Ciudad de México.- Una vez más el famoso cantante mexicano Alejandro Fernández se logró apoderar de la atención de la prensa y de miles de usuarios en las redes sociales debido a que apareció luciendo irreconocible en uno de sus más recientes presentaciones. Además de que los asistentes al show manifestaron que el hijo de Vicente Fernández (qepd) estaría pasado de copas, también lo criticaron por su apariencia física.

Hace algunas semanas el intérprete de canciones como Me dediqué a perderte y Como quien pierde una estrella ya había recibido miles de críticas debido a que en sus presentaciones del palenque de la Feria de León 2023 apareció casi cayéndose de borracho. Y es que como se sabe, el hermano de Vicente Fernández Jr. varias veces ha enfrentado problemas con el alcohol y otras sustancias, por lo cual hubo mucha preocupación.

Después de haber sido destrozado por miembros de la prensa y por sus fanáticos, Alejandro salió a defenderse confesando que desde hace tiempo sufre ansiedad y ataques de pánico y que por este motivo bebe alcohol poco antes de iniciar sus presentaciones. Este fin de semana el novio de la modelo Karla Laveaga se presentó en la Feria del Caballo de Texcoco y nuevamente generó polémica por su apariencia.

En redes sociales como Twitter de inmediato se difundieron polémicos videos de Alejandro en pleno show donde aparentemente otra vez está pasado de copas y además luce muy desmejorado. Como se recordará tras la partida del 'Charro de Huentitlán', quien perdió la vida en diciembre del 2021 luego de meses hospitalizado, 'El Potrillo' ha vivido difíciles momentos y en varias ocasiones tanto él como su familia han afirmado que el luto por la partida de su padre ha sido sumamente complicado.

En las imágenes se puede ver al integrante de la dinastía Fernández con el cabello completamente cano y un bigote que le añade más edad a su rostro, además de que se ve cansado. Otra de las cosas que han recalcado los internautas es que el padre de Álex Fernández está muchísimo más delgado y algunos están diciendo que "ya dio el viejazo" u otros resaltan que eso "es lo poco que queda de Alejandro Fernández". Hasta el momento el propio cantante no ha hecho una declaración al respecto.

Cabe resaltar que en el pasado Alejandro ya había confesado que la persona más afectada por sus críticas en las redes sociales es su madre doña Cuquita Abarca, quien incluso cuando apareció cayéndose de borracho en la Feria de León le llamó y le reclamó como nunca antes: "Me dice 'hijo, ¿qué pasó?, los dos meses allá, tan bonito que te veías', le dije 'mamá, no sé de qué me hablas', le colgué y me metí a ver los videos... sí sentí que se me pasaron las cucharadas", declaró.

