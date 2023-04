Madonna está de vuelta en México, descubre cuándo podrás conseguir los boletos para disfrutar del show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de vestirse de luto por el sensible fallecimiento de su hermano Anthony Ciccone y de recibir múltiples críticas por su actual aspecto físico, la afamada cantante de Material girl, Madonna, está de regreso en México, ¿quieres conseguir los boletos? Entonces no dejes de leer las próximas líneas porque en el siguiente artículo te vas a enterar.

No importa si eres un rockero o metalero, es seguro que alguna vez en tu vida hayas cantado una canción de Madonna ya sea Into the Groove, Papa Don't Preach, Like a Virgin, Like a prayer, Vogue, Frozen, Music, Hung Up o Give me all your luvin, si es que ese es tu caso seguramente querrás ir a disfrutar del concierto de Madonna que dará en la Ciudad de México para el próximo año, si es así no dejes de prestar atención porque en los siguientes días saldrán a la venta los boletos del show.

Si bien Madonna es un artista que ha estado llena de diferentes escándalos a lo largo del tiempo, ya sea por el beso que le propinó a Britney Spears al principio de este milenio o por su vida llena de excesos, la famosa siempre se ha mantenido a la vanguardia en el mundo de la música, motivo por el que fue invitada a los Grammy del mes de febrero del 2023, donde recibió múltiples críticas por lo hinchado de su rostro, llegando al grado en el que algunas personas aseguraron que se había deformado la cara.

Madonna regresa a México

Derivado de esto, una fuente cercana al artista le dijo al medio británico Daily mail que, en efecto, esta situación le había afectado y que incluso estaba buscando la manera de poder arreglarse la cara para regresar a su apariencia natural; sin embargo, esto no impidió denominada 'la reina del pop' se sintiera menos motivada para lanzar su gira para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria musical.

El show, titulado Celebration Tour, llegará a México para el próximo mes de enero del 2024 y, como era de esperarse, la noticia causó gran furor entre los fanáticos mexicanos de Madonna puesto ya tenía muchos años que la estrella originaria de Bay City no pisaba el país, por lo que no es de extrañarse que, luego de que la cantante confirmó la noticia en sus redes sociales, su nombre se haya convertido en tendencia.

De acuerdo con algunos informes el show se presentará en el Palacio de los Deportes para el próximo 25 de enero del 2024. Si es que tú quieres obtener boletos para ir a disfrutar del concierto, tendrás que estar muy atento, puesto la venta se abre a partir de las 13:00 horas de la Ciudad de México, mientras que la preventa se llevará a cabo para el próximo 20 de abril y la venta para el público general ocurrirá el día 31 del mismo mes y se prevé que haya alta afluencia.

Fuentes: Tribuna