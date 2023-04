Querido actor de Televisa sufre tremendo accidente mientras filmaba escena de acción; esto se sabe

Ciudad de México.- Hace algunos días el actor Juan Soler consiguió sacudir a la industria de la farándula mexicana por un terrible accidente que sufrió mientras realizaba las grabaciones del melodrama, El amor invencible. En aquel momento se dijo que la celebridad había sufrido una lesión en la espalda y en la pierna; sin embargo este lunes, 17 de abril, el histrión dio una entrevista para el portal de Las Estrellas donde informó que la lesión no fue tan grave como se dijo en primer lugar.

De acuerdo con información proporcionada por Soler, la realidad es que simplemente sufrió una torcedura debido a que se pellizco un nervio mientras filmaba una escena de acción. A su vez, el exesposo de Maki se encargó de reclamarle a los medios asegurando que ellos siempre exageraban todo lo que ocurre resaltando que lo hacían para poder vender información. Juan Soler hizo especial énfasis en que su herida no fue tan grave como se dijo en primer lugar.

No, siempre exageran. Ustedes con tal de vender dicen que me amputaron. No, no, no, fue un torzón, me pellizqué el nervio haciendo una escena de acción