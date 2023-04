Shock en el cine: Afamado actor es enviado de emergencia al hospital por una causa desconocida

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rodaje de una película no siempre puede salir como el director desea, casi siempre se espera que los actores y el resto de la producción concluyan de filmar en un tiempo determinado; sin embargo, a lo largo de los días pueden ocurrir cosas que resultan inesperadas. Lo que provoca que el rodaje se prolongue más de lo esperado. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió con la película The Rust.

Dicho filme se estaba grabando en Nuevo México con Alec Baldwin en el elenco. En un principio todo parecía ir con normalidad; sin embargo, todo cambio cuando el histrión estaba ensayando una escena con un arma de fuego e inesperadamente terminó por asestar un tiro real a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Lo que provocó que la película detuviera su grabación durante más de un año, ya que, recién en este 2023 van a retomar el trabajo.

Otra película que no puede ser terminada es la que la actriz Cameron Díaz, eligió para retomar su carrera en la actuación, después de retirarse durante un tiempo para encargarse de cuidar a su hija Raddix. Se trata de la película Back in Action, dicha cinta no ha podido ser terminada desde hace varias semanas por diversos motivos. Como algunos recordarán, hace varios días se supo que la producción tuvo que ser detenida por unos días dado a que el actor Jamie Foxx tuvo una rabieta en la que habría corrido a cuatro empleados del staff.

Si bien, esto último nunca fue confirmado, si se sabe que el rodaje se tuvo que detener por unos días, al grado en el que Cameron tuvo que ausentarse. Un par de semanas después de esto las grabaciones tuvieron que detenerse nuevamente ¿la razón? El actor Jamie Foxx tuvo que ser hospitalizado el pasado miércoles, 12 de abril, luego de que presuntamente experimentó complicaciones médicas.

Aunque hace algunos días trascendió la noticia de que Jamie estaba recuperándose rápidamente, la realidad es que los médicos aún desconocen qué es lo que tiene, por lo que de optaron hacerle diversos estudios médicos, esto según información del medio CNN. De acuerdo con datos del mismo portal, el actor habría sido puesto en observación por profesionales médicos. Quienes estaban intentando averiguar lo que sucedió exactamente.

Según información del medio Page Six, aún no es posible contactar con el manager de Foxx para saber lo que ocurrió exactamente. Lo único que se sabe es lo que la hija de Jamie Foxx, Corinne, publicó a través de su cuenta de Instagram el pasado miércoles, donde la joven de 29 años reveló que su padre había sufrido "complicaciones médicas". Parece ser que la producción de Back in Action decidió que no esperaría más, ya que, el mismo medio aseguró que en estos días se vio al doble de acción de Foxx trabajando en algunas escenas.

