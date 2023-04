Tras renunciar a Televisa por fuerte motivo, querida actriz regresaría a las novelas ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber anunciado su retiro de la pantalla chica en Televisa, dando un muy fuerte motivo para ello, la reconocida y muy polémica actriz, Livia Brito, aparentemente no se habría alejado tanto como dijo, pues recientemente comenzó a decirse que ella regresaría a las novelas de la mano de un muy famoso y exitoso productor de melodramas, ¿acaso se va a TV Azteca?

Como se sabe, Brito desde hace más de 10 años que se graduó del CEA, comenzando su carrera casi inmediatamente al obtener un papel dentro de la novela El Triunfo del Amor, aunque no fue hasta que protagonizó Muchacha Italiana Viene a Casarse que ganó una gran fama, continuando con importantes proyectos dentro de la empresa San Ángel, donde desde el 2021 no ha dejado de ser actriz principal en sus melodramas, siendo Mujer de Nadie su último melodrama.

Pero hace un par de meses dejó en claro que tras una década con un ritmo constante de trabajo, era momento de un retiro momentáneo, pues confirmó que va a irse por lo menos un año, dado a que tras comprometerse con su novio, Mariano Martínez, con el cual se instaló en la polémica al golpear a un fotógrafo hace un par de años en Quintana Roo, desean convertirse en padres por primera vez, señalando que están buscando tener gemelos de una vez.

Y aunque la famosa actriz señaló que no tenía un tiempo determinado que estaría retirada y rechazando cualquier tipo de papel dentro de la empresa de Emilio Azcárraga, parece ser que no le habría durado mucho tiempo, pues se dice que ya estaría planeando su regreso a la pantalla chica, aunque no con la competencia, sino que sería donde debutó por primera vez y ha ganado su mayor fama.

Según los recientes informes de la cuenta de Twitter especializada en espectáculos y spoilers, La Portada AI1, la famosa actriz "será la protagonista de la nueva telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo", aunque no mencionó cuál es el nombre de este nuevo melodrama y que clase de historia es la que va a desarrollar, sin embargo, se espera que estos detalles próximamente salgan a la luz.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece aún en calidad de especulaciones debido a que la famosa y polémica actriz de Médicos: Línea de Vida o los altos mandos de la empresa televisiva antes mencionada, no se han pronunciado respecto a esta información, sin embargo, se espera que pronto alguno de ellos salga publicamente para aclararlo, ya sea para confirmar o para desmentir a la red social.

