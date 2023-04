Adiós Televisa: Tras 20 años al aire, exintegrante de 'Hoy' llega a 'VLA' y manda recadito a Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberle dicho adiós a Televisa, tras haber estado 20 años al aire con ellos, la reconocida exintegrante del programa Hoy y guapa actriz de novelas, Sugey Ábrego, recientemente acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría, en donde hizo una fuerte confesión sobre sus aspiraciones futuras y le mandó un contundente recadito a la siempre polémica actriz, Niurka Marcos.

Como se sabe, Ábrego debutó en la empresa San Ángel en el año 2002, formando parte del exitoso melodrama juvenil, Clase 406, tras lo que se ha mantenido en importantes producciones, como Enamorándome de Ramón, La Vecina y Un Refugio Para El Amor, hasta que en el 2018 con la exitosa telenovela, Tenías Qué Ser Tú, se despidió de dicha empresa, aunque volvió en el 2022 y para estar varias semanas en el matutino de esta.

Pero ahora, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, la mañana de este martes 18 de abril apareció ante las pantallas del reconocido matutino de TV Azteca, al cual les brindó una entrevista en la que hizo fuertes revelaciones, como el hecho de que está luchando para convertirse en la nueva vedette mexicana, señalando que ante el fallecimiento de varias de estas y el retiro de Marcos y de Lyn May ella podría ocupar el puesto de la misma manera.

Sugey presenta obra de teatro. Internet

Ábrego en dicha entrevista estaba presentando un poco de lo que se verá en la obra de teatro, Vamos a Tener Sexo en Paz, la cual llegará a la cartelera del Teatro 11 de julio en el mes de mayo, y ante la temática y que hubo un desnudo artístico, esta mencionó el tema de ser la nueva vedette de México, afirmando que ella a lo largo de su carrera ha admirado a esa mujeres que fueron vedette, principalmente a Niurka.

Ante esta confesión, señaló que para ella era un privilegio dado a que dicho puesto no es algo que todas pudieran lograr llevar, dado a que para ella "No cualquiera se desnuda, hay que saber hacerlo y tener clase para hacerlo", destacando que eso es lo que tanto ha admirado de la madre de Emilio Osorio, concordando en lo que decía respecto a que no solo es desnudarse, sino que tiene que saber cantar, bailar, actuar y por supuesto seducir de una forma sensual y no caer en lo vulgar.

Por este motivo es que Sugey afirmó que ella sí ha pensado en pedirle consejos a la denominada 'Mujer Escándalo', debido a que "Tiene un ojo crítico maravilloso", diciéndole ante la cámara que el día que ella hablé sobre sus presentaciones y diga cosas positivas al respecto iba a ser una mujer muy feliz y afortunada, demostrando que había mucho respeto y que deseaba verdaderamente poder conversar con ella.

