¿Adiós TV Azteca? Integrante de 'MasterChef' aclara todo sobre su estado de salud tras hospitalización

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido integrante de MasterChef Celebrity y famoso sacerdote, José de Jesús Aguilar, acaba de brindar una entrevista en la que decidió aclarar todo, respecto a las preocupaciones que despertó ante su estado de salud, el cual lo mantuvo hospitalizado por dos días, por lo que se había rumorado que abandonaría el proyecto televisivo, ¿acaso sí le dirá adiós a TV Azteca?

Lamentablemente, a un par de días de que se presentara en Venga la Alegría como un nuevo elemento del reality de cocina y que oficialmente comenzaran las grabaciones de dicha emisión, este empleó su cuenta de Twitter para compartir un video en el que se encuentra recostado en una cama de hospital, señalando que era debido a que en sus recientes estudios salieron anomalías y debía someterse a diferentes estudios para descartar enfermedades graves, como el cáncer.

Según el padre José de Jesús, sus chequeos fueron de rutina por su edad, afirmando que constantemente tiene atención médica para ir viendo que todo esté bien y en orden, pero que últimamente ha tenido problemas en cuestiones de su próstata y hasta se le ha llegado a tener inflamación, por lo que decidió hacerse más estudios y sus doctores pidieron una biopsia, dado a que querían descartar cualquier tipo de problema, por lo que aún faltan los resultados.

Ante este hecho, la mañana de este martes 18 de abril en TV Notas le realizaron una entrevista para saber todo respecto a su salud, a lo que este mencionó que por fortuna se sentía bien, declarando que "nunca me sentí con malestares o algo así, solo que con los exámenes se vio algo raro y pues a hacer estos estudios del antígeno. La verdad es que no me los había podido hacer porque había tenido la agenda llena, pero también se me juntó con una colonoscopia y otros estudios en que necesitaban anestesiarme por completo, pues aproveché y me hice todo de un jalón y estuve dos días en el hospital".

De igual forma mencionó que sus estudios aún no llegan "porque me siguen haciendo estudios, pero como le digo a la gente, la vida tiene parte de salud y enfermedad", dejando muy en claro que esto no va a hacer que cambie sus planes, por lo que no va a dejar la emisión dominical, pues para él "esto no significa que tenga un impedimento para vivir, para seguir trabajando, para dar una buena actitud".

Finalmente señaló que para él "la enfermedad no es un castigo de Dios, entonces estoy preparado para lo que venga; si tengo algo, pues no me voy a sentir mal por tenerlo, por eso es que estoy aquí cocinando, trabajando", afirmando que él seguirá adelante pues no tiene miedo y "sí tengo fe de que todo estará bien y si no, afrontarlo con la mejor disposición", dando un ejemplo de lo que es mantener la fe en todo momento.

