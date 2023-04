¡Adrián Marcelo revela la verdad! El plan del pleito con Chessman y el motivo por el que se cayó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El influencer Adrián Marcelo protagonizó a principios de marzo un "escándalo" con el luchador de la empresa Triple A, Chessman, en un video que pronto se hizo viral en las redes sociales en donde en una aparente entrevista todo se salió de control y el luchador terminó por dar una cachetada al regiomontano quien después le lanza un vaso de cerveza y todo concluye con que estuvieron a punto de irse a los golpes.

En ese momento comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de un pleito armado, que después quedaron un poco en duda cuando la empresa de lucha libre lanzó un comunicado anunciando la suspensión de Chessman y la amenaza de Adrián Marcelo de buscar una demanda en contra del luchador. Como se sospechaba todo fue parte de un show que se tenía planeado por la empresa que culminaría en un gran evento en la ciudad de donde es originario el influencer.

Fue a través del podcast Conversaciones donde Adrián Marcelo confirmó que se trató de una situación planeada. “Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple A planeamos", contó Marcelo sobre lo ocurrido en esa supuesta entrevista. Pero unos días más tarde se filtró un video en donde se le observa entrenando por lo que se descubrió el show organizado. "Me filtran el video entrenando con Chessman, se nos va para abajo (la historia)", contó.

Después, en una conferencia en donde los dos supuestos famosos en conflicto se presentaron, ahora fue Adrián Marcelo quien le propinó el golpe tratando de rescatar la historia planeada y fue así como se iba a presentar en la primer función de Triplemanía XXXI que se realizó en Monterrey para enfrentarse. "Lo logro rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman me dijo: ‘te pasaste de lanza’, me vale decirlo", confirmó.

Ya con la confirmación de presentarse comenzó a entrenar para ser luchador, pues no podría subirse al ring sin antes obtener la licencia de luchador, meta que no logró porque según contó, le pusieron trabas. "Nos dicen: agarren parejas. Ahí empieza mi sospecha. Empiezan a hacer las parejas, cada quien con los de su peso y a mí me ponen con una persona de 120 kg, me tenía que cargar y darle una vuelta a la arena y después yo a él, él no pudo y yo peso 90 kilos”, dijo.

“Todo mi respeto a quienes se dedican a eso, pero a mí me hicieron un chivo expiatorio fue una trampa", dijo Adrián Marcelo, quien dio a entender que las pruebas que le hicieron fueron con la intención de lastimarlo y evitar que siguiera, pues al final se vio afectado físicamente y decidió terminar. "Le doy la mano a uno de los viejos con máscara que son los sinodales le doy las gracias y les digo: quédense con su licencia”, mencionó.

