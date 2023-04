Aseguran que Carlos III habría cortado las charlas con Harry porqué el príncipe siempre le pedía dinero

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La coronación del Rey Carlos III se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina, por ello, es natural que diversos biógrafos, así como miembros de la prensa, quieran da escudriñar en su vida personal, así como la complicada relación que sostiene con su hijo menor, el príncipe Harry quien, constantemente, se ha expresado mal sobre el vinculo que tiene con su padre.

Recientemente, salió a la luz información proporcionada por el escritor Robert Jobson, quién se encargó de crear la obra, Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed. De acuerdo con sus datos, Carlos III habría dejado de atender las llamadas de su hijo menor después de que éste abandonara la vida real. Supuestamente el segundo hijo de la princesa Diana solía incomodar a su padre con constantes peticiones de dinero, lo que habría provocado que la relación entre el futuro Rey y el actual esposo de Meghan Markle se volviera tensa.

De acuerdo con información del mismo libro, la Reina Isabel II era consciente de que, en algún momento, Carlos dejó de hablar con su hijo por lo que ella decidió intervenir y lo cuestionó sobre por qué ya no quería hablar con Harry a lo que su primogénito le respondió que él no era un "banco", haciendo una referencia directa a las constantes exigencias económicas de su hijo quien presuntamente desearía ser mantenido por la realeza.

En el mismo libro se hace mención de que, si bien, el royal pelirrojo tenía una relación negativa con su padre éste nunca dejo de intentar hablar con su abuela, la Reina Isabel II, con quién procuraba comunicarse de manera regular desde que se mudó a California, lo que motivó la esperanza de la monarca de que su nieto fuera feliz y que pudiera vivir en paz, luego de que se marchó de la monarquía, pero parece ser que esto no pudo ser así.

Una fuente cercana a la familia real le indicó a Jobson que las llamadas entre Carlos III y su hijo solían ser "difíciles" y "fastidiosas" por lo que Carlos decidió dejar de hablar con él. Este hecho fue confirmado por el Duque de Sussex, en su libro de memorias: Spare donde mencionó que la realeza no tenían suficiente dinero para mantener a su esposa, de 41 años, la actriz de Suits.

Según declaraciones del pelirrojo, su padre, ya tenía suficiente con pagar la cara vida del Príncipe William y Kate Middleton por lo que no tenían suficientes ingresos como para poder compartirlos con él y su esposa. A su vez, Harry despotrico en contra de su padre, afirmando que si bien, en algún momento éste habría financiado sus fiestas y las de su hermano mayor era porque era su obligación y no porque el deseara hacerlo. Pese a los dimes y diretes de los últimos años, padre e hijo se reunirán en la coronación del próximo 6 de mayo.

