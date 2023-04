Conductor de 'Sale el Sol' revela si Alejandro Fernández presentó concierto en estado de ebriedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor de Sale el Sol y muy polémico periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, en pleno programa en vivo acaba de salir en defensa del talentoso y muy querido cantante del regional mexicano, Alejandro Fernández, revelando que no es cierto que se presentó en concierto bajo los efectos del alcohol y en estado de ebriedad, afirmando que era un profesional.

Como se sabe, desde hace varias semanas que el reconocido hijo del hoy difunto Vicente Fernández, se encuentra en medio del escándalo, debido a que en redes sociales miles lo han llenado con mensajes críticos sobre su "desmejorada" apariencia y el hecho de que estaría teniendo problemas con el alcohol, siendo la más reciente que tuvo en la Feria del Caballo de Texcoco, pues una vez más se le acusó de realizar su presentación con varias copas de más.

Fue el pasado domingo 16 de abril que cuando 'El Potrillo' se presentó en el escenario de la mencionada feria, en donde interpretó sus mejores y más recientes éxitos, y aunque su voz es una de las mejores del regional mexicano, el público en redes sociales en esta ocasión se enfocó en el hecho de que "está muchísimo más delgado", afirmando que se veía fatal y que "ya dio el viejazo" o que "es lo poco que queda de Alejandro Fernández".

Alejandro Fernández. Internet

Pese a que esta situación ha sido sumamente viral en Twitter y en varios medios de comunicación, el intérprete de Cómo Quién Pierde Una Estrella por el momento no ha salido a dar declaraciones respecto a lo que se ha dicho sobre este temas, aunque ya hace un par de semanas este aclaró que solo se toma un par de copas antes de subir al escenario pues ha presentado un severo cuadro de ansiedad.

Ahora, la mañana de este martes 18 de abril, pese al silencio del reconocido cantante, el presentador de Imagen TV decidió salir a defenderlo por su cuenta, pues cuando tocaron el tema de las criticas y el porque estaba siendo señalado, Infante firmemente aseguró que él no estaba pasado de copas, que cuando él estuvo presente en su show se dio cuenta de que no bebió mucho en realidad y que todo era problemas de los técnicos de audio.

Ante este hecho, su compañera, Joanna Vega-Biestro, se mostró un poco incrédula al hecho de que sería un problema técnico, mencionando que hay personas que no toleran mucho el alcohol y aunque no consuman una gran cantidad, con poco se emborrachan, así que señaló que si Fernández no podía controlar ese consumo, que mejor se abstuviera, agregando que ella no hablaría de su apariencia pues eso era una falta de respeto y tema personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui