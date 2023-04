(FOTO) Belinda habría lanzado tremenda indirecta a Christian Nodal por el embarazo de Cazzu

Madrid, España.- Antes del mes de febrero del año 2022, Christian Nodal y Belinda eran conocidos como 'la pareja del momento'. Sus rostros aparecían en diversas revistas de socialité donde brindaban entrevistas y daban declaraciones sobre su futura boda. Sin embargo alrededor del 13 de febrero del año pasado, los entonces prometidos terminaron su relación de manera inesperada, lo que dejó en completo de shock a todo México.

Por su parte Christian Nodal se enfocó en su carrera y pasó por diversos momentos polémicos puesto comenzó a cancelar conciertos, así cómo se le vio tatuarse en exceso y hasta se pintó el cabello de color verde. Por su parte, Belinda se fue a vivir a Madrid durante una temporada para trabajar en la serie de Netflix, Bienvenidos al Edén. Luego de un año de este caótico momento, Cazzu, la nueva novia Dime cómo quieres, anuncio que estaba esperando un bebé.

Belinda y Christian Nodal estuvieron a punto de casarse

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 15 de abril, cuando la famosa rapera de Argentina anuncio, al más puro estilo de Rihanna, que tenía alrededor de 4 meses de embarazo, en pleno concierto. Como muchos recordarán la famosa sudamericana apareció portando un abrigo largo y esponjoso que ocultaba su vientre abultado, sin embargo, en determinado momento la estrella musical se deshizo de él, lo que dejaba entrever su pancita.

Derivado de esta noticia, todas las miradas se giraron a observar a Belinda, puesto todos querían conocer la reacción que tendría, ya que, hace poco más de un año estaba comprometida con Christian Nodal. Sí bien, la famosa no reaccionó de manera inmediata, no fue sino hasta el pasado domingo,16 de abril, que la celebridad de descendencia española compartió una serie de fotografías en donde mostraba su vientre plano

Belinda presume su vientre plano

Créditos: Instagram @belindapop

Aunque esto, por si solo, no podría ser tomado como una indirecta para Christian, debido a que, Belinda suele publicar imágenes donde muestra su en su vientre, la realidad es que, en esta ocasión, hubo una leve diferencia. Resulta ser que la cantante de Amor a primera vista compartió un video el que se alcanza escuchar una canción de Beyoncé, Armani, cuya letra podría ser considerada como una indirecta para Nodal. En ella se puede escuchar la estrofa:

Necesito un anillo y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto.