Karely Ruiz le manda contundente mensaje a Maya Nazor tras besarse con Santa Fe Klan en concierto

Ciudad de México.- La muy famosa y polémica creadora de contenido para adultos e influencer, Karely Ruiz, de nueva cuenta está dando mucho de que hablar, debido a que le mandó un muy contundente mensaje a la expareja de Santa Fe Klan y madre de su único hijo, Maya Nazor, después de que esta la acusara de traición por besarse con el famoso cantante de trap en pleno concierto ante miles de espectadores.

Como se sabe, la noche del pasado domingo 16 de abril, Santa Fe se presentó en el Macrofest, el cual fue realizado en el Macroplaza de Monterrey, Nuevo León, en el cual sorprendió a los miles de asistentes presentes, debido a que llamó al escenario a Karely, en donde le dedicó el tema Mar y Tierra, que es uno de los más románticos que tiene en su repertorio y que además en el video sale su reconocida expareja, Maya.

Pero, aunque la presencia de la creadora de contenido para adulto no fue la única sorpresa que sucedió sobre el escenario, sino que después de que le cantara la mencionada canción también la besó apasionadamente en los labios dejando a todos en completo estado de shock, debido a que lo consideraron como un acto de traición, dado a que todos consideraban que Ruiz y Nazor eran muy buenas amigas, incluso en varias ocasiones se les vio juntas.

Maya y Karely. Internet

Ante este hecho, la madre del hijo del intérprete de Debo Entender, a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje y un video en el que se puede leer: "No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad viene del corazón", lo que para todos fue una clara indirecta muy directa para las polémicas celebridades, afirmando que se sentiría traicionada por lo sucedido ya que ella sí la consideraría su amiga.

Poco después de estas declaraciones, Karely empleó su cuenta de Facebook para dejar muy en claro que no se arrepiente de nada y siente que no hizo nada malo, pues ella no considera que tenga una amistad con ella o con algo, pues afirmó que "Yo no tengo amigas y se sabe, sólo mis fans preciosas", dejando en completo shock a sus millones de seguidores que han seguido muy de cerca el chisme de la expareja y la modelo.

Cabe mencionar que quién se ha mantenido completamente lejos del escándalo es Ángel Quezada, nombre verdadero del reconocido cantante de trap, pues después de este tan polémico beso no ha hablado al respecto, ni para defenderse respecto a lo que esta pasando o para aclarar si es verdad que está comenzando una relación sentimental al lado de esta creadora de contenido para adultos tan famosa.

Karely manda mensaje a Maya. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui