Luto en el cine: Querida actriz pierde la vida después de librar una dura batalla contra el cáncer

Estados Unidos.- Desde el mes de marzo, el mundo de la farándula se ha vestido de luto en diferentes ocasiones. Tan solo en México han muerto alrededor de 7 celebridades entre las que se pueden mencionar Irma Serrano 'La Tigresa', Ignacio López Tarso, Rebecca Jones, Javier López 'Chabelo', Andrés García, Julián Figueroa, y algunos más podrían incluir al 'Changoleón' quién en realidad murió en el mes de febrero.

Sí bien todas estas pérdidas han resultado dolorosas para los mexicanos, los estadounidenses tampoco se han quedado atrás. Recientemente, el medio de comunicación norteamericano, The Hollywood Reporter, informó sobre la muerte de Carol Locatell, quién es conocida por su memorable actuación como la malhablada 'Ethel Hubbard' en la película Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo.

De acuerdo con información del mismo medio, la histrionista habría perdido la vida el pasado 11 de abril, en su casa, ubicada en Sherman Oaks, en Estados Unidos, después de haber librado una larga batalla contra el cáncer, esto según información de su esposo, el compositor y productor discográfico, Gregory Prestopino. Para quienes no lo recuerden caro Locatell es una actriz estadounidense que nació el 13 de diciembre de 1940.

Fotografía de Carol Locatell

La histrionista es reconocida por haber participado en las películas antagonizadas por 'Jason', de 1985. En está cinta Carol interpreta a una mujer grosera y malhumorada que se desempeña como una granjera, aunque en realidad vive en un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas mentales. En este largometraje, el personaje de Locatell tiene un hijo llamado 'Junior' que es igual de molesto que ella.

En el filme ambos son asesinados por un 'Roy Burnos' quien se hace pasar por 'Jason Voorhees' el famoso asesino en serie de la saga Viernes 13; Aunque este ha sido su rol más importante, Carol Locatell, también ha tenido otros proyectos entre los que destacan las películas y series de televisión como Coffy, The Stone Killer, The Family Stone, The Waltons, The Rockford Files, Dallas, Falcon Crest y Knots Landing.

Por otro lado, la famosa cuenta con el mérito de tener uno de los matrimonios más duraderos del mundo de la farándula, según información del medio The Hollywood Reporter, Carol y su esposo Gregory contrajeron nupcias desde hace 50 años, tiempo en el que no se han separado en ningún solo momento. Antes de morir la histrionista mencionó en una entrevista que para participar en Viernes 13 tuvo que tomar una radical decisión, ya que en lugar de ponerse maquillaje decidió salir y espolvorearse tierra, para darle mayor énfasis a su personaje.

Fuentes: Tribuna