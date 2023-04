¿Pidió ayuda antes de morir? Amiga de Julián Figueroa aclara todo sobre mensaje del actor de Televisa

Ciudad de México.- Después de tanta polémica y escándalos, Mariela Navarro, la polémica amiga del reconocido actor de Televisa y talentoso cantante, Julián Figueroa, recientemente lanzó un comunicado, que fue retomado por Imagen TV, en el que aclara todo sobre el presunto mensaje que este le enviaría antes de morir, que señala fue con una gran urgencia para hablar, despertando los rumores de que pediría ayuda.

Como se sabe, hace una semana que por desgracia se confirmó el inesperado deceso del actor de Mi Camino Es Amarte a la corta edad de 27 años, debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, siendo despedido pocas horas después en el hogar de su madre, la famosa actriz y cantante, Maribel Guardia, la cual en sus breves apariciones ante la prensa ha señalado el agradecimiento por todo el cariño que le han demostrado.

En estos días se compartieron cientos de mensajes de despedida al joven y condolencias hacía Guardia, pero entre estos en Instagram un mensaje dejó a miles intrigados, debido a que una amiga del cantante aseguró que horas antes de su fallecimiento él le habría enviado un mensaje con una fuerte insistencia para hablar, por lo que le pidió perdón de no haber respondido, señalando que tal vez todo habría sido diferente de haberle respondido a dicho mensaje

Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida. Ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4:00 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje", escribió Navarro.