Tras 44 años en Televisa y unirse a 'VLA', actriz de novelas da dura noticia y se alista para morir

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien cuenta con más de 44 años de experiencia en Televisa y que ha ya hizo su debut TV Azteca, de nueva cuenta logró generar conmoción con sus declaraciones y que recientemente dio una triste noticia y confesó que está lista para morir. Se trata de la actriz Érika Buenfil, quien compartió que ya tiene todo listo para el día de su fallecimiento.

La querida estrella nacida en Monterrey, Nuevo León, platicó con diversos medios a las afueras de la televisora de San Ángel sobre su sentir por la muerte de Julián Figueroa, hija de su amiga y colega Maribel Guardia. La protagonista de novelas Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados relató que saber de la muerte del joven cantante la dejó en shock y dijo que incluso acabó ahogada en llanto.

Érika explicó que fue su hijo Nicolás quien le informó de la partida de Julián, lo cual ella creí que era un error: "Fue bien duro, o sea para mí, (Nicolás me dijo) '¿mamá por qué te pones así?', le digo 'porque conozco a Maribel, porque soy mamá, porque parece increíble, porque espero que todo sea una mentira'". Además de enviarle sus condolencias y todo su apoyo a Maribel, la actriz rubia también contó que a ella le aterra la idea que su hijo muera de forma inesperada y siendo muy joven.

Érika Buenfil y su único hijo

La regiomontana, quien llegó a ser conductora invitada de Venga la Alegría, se dijo espantada nada más de pensar en que algo similar pudiera pasarle: "Aterra horrible, no lo quieres ni pensar, creo que por eso fue el shock, de pensar en… no lo quieres ni pensar, me aterraría, o sea, Dios nos cuide, pero a Maribel le sucedió y ahorita ella tiene que reconfortarse, poco a poco". Asimismo Érika declaró que ya conversó con su unigénito sobre la muerte:

A pesar de que la actriz de 59 años espera que falte mucho tiempo para que llegue el día de su fallecimiento, contó ante las cámaras que Nicolás tiene instrucciones de qué hacer en caso de que ella falte: "No le gusta, a él no le gusta, claro que lo hemos hablado, a él, cuando tenía 2 años y medio murió su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, estaba muy bebé, y cuando queremos tocar el tema a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo".

De forma contundente, la llamada 'Reina del TikTok' relató que su hijo ya está enterado de todo el proceso que se tiene que hacer cuando ella muera pese a que este tema es incómodo para él: "Tiene todo, indicaciones, sí, pero es que realmente Nicolás nada más me tiene a mí. Claro, están sus tíos y están sus primos y está mucha gente, pero sí hay indicaciones específicas". Con respecto a la reacción del joven, la actriz contó: "(Me respondió) 'mamá, no me digas eso', (pero le contesté) 'tienes que saber esto, esto y esto'".

