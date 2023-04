Tras besarse con actor y 11 años en Televisa, conductor regresa a 'Hoy' de luto y con gran tristeza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien comenzó su carrera en Televisa hace 11 años, volvió a dejar sin palabras a todos los televidentes del canal debido a que este martes 18 de abril reapareció en el programa Hoy confesando que se encuentra de luto debido a tres dolorosas pérdidas. Se trata de José Eduardo Derbez, quien debutó en la televisión siendo un niño junto a su padre Eugenio Derbez pero su debut oficial ocurrió hasta el 2012 con la telenovela juvenil Miss XV.

El también comediante mexicano posteriormente realizó otros melodramas de la televisora de San Ángel como Amores con trampa y Vino el amor, pero sin duda alguna Qué pobres tan ricos lo marcó. Y es que como se recordará, José Eduardo interpretó a por primera vez a un personaje gay y hasta se besó con su colega actor Diego de Erice pero la escena no salió al aire ya que los ejecutivos la censuraron de la pantalla.

Durante la mañana de este martes el presentador del programa Miembros al aire apareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que contó que está viviendo momentos muy difíciles porque en las últimas semanas ha perdido a tres seres queridos. Derbez fue abordado por la prensa en su regreso a México luego de haber estado filmando un proyecto en Argentina y compartió la dura etapa que vive en la actualidad.

El hermano de Aislinn y Vadhir Derbez relató que durante los primeros días que estuvo en el lejano país se enteró de la partida de una gran amiga: "Fueron muchas las personas que se me murieron, primero fue una de mis mejores amigas, como a los dos días de haber llegado, sí fueron dos meses medio pesaditos". Posteriormente José Eduardo se pronunció sobre la partida de su abuela, la señora Guadalupe Moreno Herrera, quien es madre de Victoria Ruffo.

Explicó que no pudo regresar a tierras mexicanas para el último adiós a su abuelita ya que se encontraba rodeado de trabajo y además porque era difícil recorrer tantos kilómetros desde Argentina hasta la CDMX: "Me avisó mi mamá en la mañana, estaba yo filmando, ella me dio la noticia... sí era complicado porque yo estaba filmando, son 10 horas de vuelo, para llegar y estar muy poco tiempo, iba a ser un poco complicado".

José Eduardo se despidió de su abuela con esta foto

El actor de 31 años dijo que para despedirse de su abuela se puso a escuchar algunos audios que ella le envió antes de su partida. Finalmente José Eduardo también se pronunció por la partida de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, quien es una de las mejores amigas de su madre: "Un gran chavo, un gran padre y esposo, la verdad fue algo (impactante), Maribel sabe que lo que necesite aquí estoy y espero que esté bien, era más joven que yo, entonces es complicado", expresó.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy