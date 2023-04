Tras renunciar a Televisa, Sebastián Rulli llega a TV Azteca y en 'VLA' da un desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 20 años al aire y haber confirmado renuncia de Televisa, el reconocido actor de novelas, Sebastián Rulli, recientemente apareció ante las pantallas de TV Azteca, pues acaba de brindarle una entrevista a Venga la Alegría, en donde abrió su corazón y dio un desgarrador mensaje ante las lamentables pérdidas por las que el mundo del espectáculo han pasado en los últimos meses.

Como se sabe, Rulli comenzó su carrera actoral a los 21 años ante las pantallas de su natal Buenos Aires, Argentina en 1996, hasta que en el año 2000 se mudó a México buscando mejores oportunidad e ingresó a la empresa San Ángel con la novela Primer Amor: A 1000 por Hora, forjando en esta una exitosa carrera por más de 20 años en producciones como Sin Pecado Concebido, Mujer, Casos de la Vida Real, siendo Vencer el Pasado uno de los más recientes.

Pero, después de más de dos décadas al aire, este en una entrevista con el programa Hoy decidió confesarse y señalar que desde un par de meses había tomado la decisión de retirarse de la reconocida televisora de Emilio Azcárraga, señalando que aún no llega el papel adecuado para él a su ver, por lo que actualmente se encuentra enfocado en otras cosas y diferentes proyectos que tiene en puerta sin mencionar mucho al respecto, aclarando que solo era temporal.

Sebastián Rulli. Internet

Tras meses de estas declaraciones, la pareja de Angelique Boyer la mañana de este martes 18 de abril apareció ante las pantallas del Ajusco para brindar un entrevista a su matutino, en donde habló de la lamentable muerte del hijo de la famosa actriz y querida actriz, Maribel Guardia, el cual perdió la vida a la corta edad de 27 años, debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, siendo despedido pocas horas después en su hogar.

Ante este hecho, el galán de El Dragón mencionó que aunque no asistió a velarlo por diferentes situaciones, cuando se enteró de la noticia quedó en completo shock y verdaderamente no podía creer lo que estaba leyendo, afirmando que una vez asimiló que verdaderamente había fallecido el actor de Mi Camino Es Amarte, este le escribió a Guardia, destacando que simplemente no podía entender cuanto es que le debería de estar doliendo el perder a un hijo y la apoyaba en estos momentos tan complicados.

Concluyendo con el tema, Rulli mencionó que ella estaba demostrando una gran fortaleza, pues no creía que si el perdiera a su hijo, Santiago Rulli Galliano, en verdad que no creía poder tener la fuerza y menos la cabeza para salir a hablar con los reporteros ni para agradecer al púbico las muestras de apoyo, afirmando que el imaginarse el perder a su primogénito era algo que no quería ni hacer, destacando que era su completo orgullo y corazón.

Fuente: Tribuna del Yaqui