Tras supuesta infidelidad, Kylie Jenner le daría una nueva oportunidad al amor con Timothée Chalamet

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 2022 fue conocido como uno de los años en los que más celebridades se separaron, por un lado se puede mencionar la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, por el otro Emily Ratajkowski y el productor y director, Sebastian Bear-Mcclard. Sí bien todo parecía que se estaba estabilizando, la realidad es que para inicios de este 2023 la conductora del programa matutino, Hoy, Andrea Legarreta y su esposo el exTimbiriche, Erik Rubín, paralizaron a todo Televisa al anunciar su separación, al igual que el resto de las conductoras del mencionado show de San Ángel.

Pero el 2022 e inicios del 2023 ya son cosa del pasado. Ahora está bien entrado en este nuevo año y parece ser que las cosas ya cambiaron. Y es que, desde el pasado mes de febrero comenzaron a surgir distintas parejas que resultan inesperadas para los especialistas del medio del espectáculo, tal es el caso de Kendall Jenner y Bad Bunny, así como la de Emily Ratajkowski con Harry Styles, relación que terminó por consolidarse en Tokio, Japón hace unas semanas.

Sin embargo el amorío que podría resultar más extraño para los fanáticos de la socialité estadounidense es el de la magnate y modelo, Kylie Jenner y el actor británico, Timothée Chalamet. Cómo muchos sabrán anteriormente la estrella de Keeping Up With The Kardashians, tuvo una relación duradera con el rapero Travis Scott, en la que concibieron a sus dos hijos Stormi y Aire Scott, pero ésta terminó.

Como algunos recordarán, a finales del 2022 comenzaron a surgir rumores de que Scott habría estado engañando a la menor de las Kardashian. Sí bien, se desconoce que éste haya sido el motivo de su separación, una fuente reveló para el medio US Weekly que la pareja terminó por una supuesta incompatibilidad. Y es que, según algunos informes ambos tenían planeado pasar Navidad juntos, pero terminaron antes de Nochevieja. El informante mencionó que Kylie terminó yéndose a pasar las fiestas a Aspen con su familia y amigos; mientras que Travis se fue con sus respectivos amigos.

Tiempo después, la cuenta de Instagram dedicada a publicar fotografías de famosos de Deux Moi lanzó una alerta de una nueva pareja y sería la de Kylie y Timothée. De acuerdo con la nota del mencionado medio, ambos habrían sido vistos interactuando en el desfile de Jean Paul Gaultier, en la Semana de la moda de París. Desde entonces los dos famosos comenzaron a frecuentarse mucho más.

Para el mes de abril del 2023, el medio británico, Daily Mail, informó que captaron a la pareja en medio de una cita secreta, mientras iban a comer tacos en Los Ángeles. Unos días después el medio estadounidense TMZ público fotografías de los automóviles de Jenner afuera de la casa de Chalamet, en Beverly Hills. Finalmente para el pasado 14 de abril del presente año, la revista People público una nota en la que una fuente cercana a la presunta pareja aseguró que si estaban saliendo y que intentaban conocerse, lo que de alguna manera podría confirmar que ambos tienen o tendrán una relación amorosa.

Fuentes: Tribuna