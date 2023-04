A unos días del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia estremece al tomar radical decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 9 de abril, el mundo de la farándula mexicana recibió un duro golpe, luego de que trascendió la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la actriz, Maribel Guardia, y el cantante, Joan Sebastian, la premisa logró conmocionar a propios y ajenos debido a lo joven que era la estrella de Mi camino es amarte, al grado en el que muchos de sus conocidos se pronunciaron en redes sociales, donde admitieron que no podían creer lo devastador e inesperado de esto.

Sí bien, muchos esperaban que Maribel, quien tiene diversos compromisos, decidiera tomarse un descanso por la sensible muerte de su único hijo, la realidad es que la famosa optó por tomar una radical decisión. Como muchos sabrán, la estrella de Corona de lágrimas, actualmente se encuentra comprometida con la puesta en escena Lagunilla mi barrio, dónde da vida a 'Lancha', una vendedora de tortas. Aunque su participación en dicha obra de teatro aún continúa como una duda, se sabe que en días pasados Guardia decidió retomar sus actividades laborales.

La noticia trascendió este martes, 18 de abril, en el programa Sale el Sol donde la periodista Ana María Alvarado y Alex Kaffie anunciaron que el día de ayer, Maribel Guardia, se presentó al talk show ¡Esto YA es personal! de Unicable. Según información de los periodistas, la histrionista, habría sido bien recibida tanto por el público, como por los miembros de la producción, quienes le expresaron su apoyo incondicional después de su dolorosa perdida.

Fotografía de Maribel Guardia en 'Esto YA es personal'

Créditos: Internet

Ambos comunicadores hicieron mención de que el pasado fin de semana, Maribel se abstuvo de presentarse en Lagunilla mi barrio, motivo por el que la actriz Alma Cero tuvo que reemplazarla; sin embargo, Guardia no habría dudado en arribar a los foros de Unicable para grabar el mencionado programa. De acuerdo con datos del matutino de Imagen TV, el productor del show, Alexis Núñez, le dijo a Guardia que no era necesario que tuviera que trabajar aquel día, dado que era comprensible que no quisiera acudir después de la muerte de su hijo.

Pero, parece ser que la estrella de Serafín ve en su trabajo una especie de desahogo para poder sobrellevar sus emociones ya que se menciona que se le vio con "la mejor actitud". Según algunas fuentes, Maribel, se llevó varios aplausos ya que se veía bastante "entera" y muy "tranquila" hecho que fue resaltado por Alvarado quién reconoció que admiraba "la fuerza" que la actriz mostró.

Cabe señalar que recién ha pasado semana y media del fallecimiento de Julián Figueroa, el joven cantante de la música regional mexicana. Aunque en primera instancia el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró que el hijo de Joan Sebastian habría pasado por una fuerte depresión, insinuando que esto habría provocado su muerte, la realidad es que el músico habría perdido la vida por un infarto agudo al miocardio.

Fuentes: Tribuna