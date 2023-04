VIDEO: Tras casi 11 años de 'Por ella soy Eva', Mariana Seoane revela si le hizo bullying a Pati Navidad

Ciudad de México.- En el año 2012 se estrenó la comedia Por ella soy Eva, a través de la señal del Canal de las Estrellas en Televisa, dicha telenovela fue producida por Rosy Ocampo y está basada en el melodrama de Colombia, En los tacones de Eva. Sí bien el carisma de los actores Jaime Camil, Lucero, Mariana Seoane, Jesús Ochoa y Paty Navidad logró ganarse un cariño del público, lo que convirtió a esta serie en una de las favoritas del público, la realidad es que, detrás de cámara se vivía otro drama.

Prácticamente unos meses después de que Por ella soy Eva llegó a su fin, Paty Navidad, quien daba vida a 'Mimi de la Rosa' comenzó a revelar que recibió malos tratos por parte de sus compañeras Mariana Seoane y Lucero, quienes fungían como la antagonista y protagonista de la novela. Según información revelada por la propia histrionista, a través de entrevistas brindadas a lo largo de los años, ambas mujeres estuvieron confabulando con otros actores del elenco para hacerle la vida imposible, burlándose frecuentemente de ella o de su actuación.

Incluso en alguna ocasión Paty Navidad insinuó que ambas famosas solían decir que ella era de una clase diferente a la que el resto de famosos pertenecía. Toda está polémica revivió cuando la actriz de El manantial brindó una entrevista para Michelle Rubalcava, en el canal de YouTube de Michael TV. En la ronda de preguntas y respuestas, el entrevistador abordó el tema del supuesto bullying que la estrella de televisión recibió.

Y aunque es posible que muchos de los fans de la participante de La Casa de los Famosos 3, estuvieran deseosos de escuchar más detalles, la realidad es que en esta ocasión la famosa se negó a darlos, afirmando que luego de varios años ella había trabajado con este tema y ahora podía mirar con mayor tranquilidad las cosas. La actriz hizo especial énfasis en que luego de una década descubrió que el comportamiento de Lucero y Mariana Seoane era el reflejo de quiénes eran ellas en realidad

Cómo era de esperarse los medios de comunicación querían saber la postura de Mariana Seoane, a quién se encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México, dicha entrevista fue transmitida hace poco por el programa De primera mano de Imagen TV en el que la 'Niña buena' reveló qué jamás le hizo bullying a Paty Navidad y dejó en claro que todo dependía de la percepción de la celebridad, quién probablemente estaba pasando por una racha complicada.

Yo creo que ella estaba pasando por temas personales que no los sabíamos nosotros y si en algún momento nosotros hicimos una broma -porque no fue un bullying como ella lo cuenta, aparte de que siempre la versión de cómo ella lo percibió. Es chistoso porque la encontré y nos abrazamos

Por otro lado, la villana de telenovelas declaró que sí, en algún momento le hicieron una broma, pero que quizás esto fue mal visto por Paty Navidad y aseguró que actualmente ambas tienen una excelente relación. Finalmente, Mariana Seoane declaró que si en algún punto llegó a lastimar los sentimientos de su compañera le pedía perdón pero afirmó que nada de lo que ocurrió hace más de 10 años era un complot para hacerle daño a la histrionista.

Si en algún momento lo hubo, lo digo abiertamente, públicamente, perdóname Paty si en algún momento por un comentario sentiste un ataque, pero no, no es verdad de que haya sido un complot o haya sido por hacerle esto no