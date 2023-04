Adiós 'Hoy': Tras 34 años de exclusividad, Andrea Legarreta 'renuncia' a Televisa por este proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias horas la querida conductora Andrea Legarreta logró acaparar la atención de toda la prensa y del público de Televisa debido a que confirmó que tuvo que renunciar a un importante proyecto de la televisora debido a que tenía otra oferta de trabajo. Tras 34 años trabajando de forma exclusiva para la empresa de los Azcárraga, este miércoles 19 de abril la también actriz de 51 años anunció su nuevo proyecto.

La mañana de ayer martes durante la transmisión del programa Hoy compartieron una entrevista del actor Rafael Inclán anunciando que regresaría al Canal de Las Estrellas con una serie de 'El Compayito' (interpretado por Edson Zúñiga) donde también actuará 'El Negro' Araiza, Roberto Tello, Mariazel, entre otros, y al terminar de escuchar las declaraciones, Andy informó que ella también fue invitada para unirse a este elenco pero tuvo que rechazarlo.

Sí, la exesposa del cantante Erik Rubín relató que tuvo que renunciar a la propuesta que le hizo el productor Pedro Ortiz de Pinedo pero no quiso adelantar el motivo: "No es por ardida pero yo me quedé con las ganas", expresó dejando con la boca abierta a todos los televidentes. Luego Arath de la Torre, Tania Rincón y demás compañeros de Hoy le pidieron que diera la razón pero ella solo comentó: "No puedo, mañana les voy a decir porqué".

Fuente: YouTube Hoy

¿Andrea se cambia a las filas de TV Azteca? No, la razón por la que la mexicana no pudo unirse a la serie de Ortiz de Pinedo es porque será parte del elenco de la nueva versión de Vaselina, obra que producen en conjunto su exmarido y Álex Gou. Esta tarde de miércoles el intérprete de canciones como Princesa Tibetana y Con todos menos conmigo y el famoso productor teatral presentaron a todo el elenco de su proyecto y ahí se encontraba Legarreta.

Además de Rubín y Andy, otros integrantes de esta puesta en escena son Lupita Sandoval, Kalimba, Yahir, María León, Angélica Vale y los exintegrantes de Timbiriche Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Buer y Diego Schoening. Cabe resaltar que hace algunas semanas el periodista Álex Kaffie ya había adelantado 'La Lega' se uniría a este proyecto y dijo que la presentadora iba a personificar el papel de 'Frenchy'.

Elenco de 'Vaselina'

Hasta el momento se desconoce si la famosa vaya a tener que ausentarse de Hoy debido a este nuevo compromiso laboral. Como se recordará en el mes de diciembre del año pasado la madre de Mía y Nina Rubín presumió que había renovado su contrato de exclusividad en San Ángel, empresa donde lleva 34 años activa, y en ese momento adelantó también que este 2023 volvería al teatro pero no quiso adelantar con qué proyecto.

Fuente: Tribuna