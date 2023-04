Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca, actriz reaparece en Televisa y sufre trágica muerte en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y comediante, quien trabajó para TV Azteca durante alrededor de 17 años, fue captada de regreso en las instalaciones de la competencia Televisa y lamentablemente se enteró de la muerte de un colega en plena entrevista en vivo. Se trata de la querida Lupita Sandoval, quien quedó con un amargo sabor de boca luego de enterarse de la partida de su colega y amigo Sergio DeFassio.

La artista pelirroja comenzó su carrera en la televisora de San Ángel participando en el programa ¡Cachún cachún ra ra! donde dio vida a 'Petunia'. Aunque tuvo un enorme éxito con el proyecto, Lupito dijo que fue muy duro que después de esto solo la consideraran "como la gordita". También participó en telenovelas como Carrusel, María la del Barrio y Entre la vida y la muerte, hasta que finalmente emigró a las filas del Ajusco.

En la empresa de Ricardo Salinas Pliego formó parte de exitosos melodramas como Al norte del corazón, Vidas Robadas y Amor en Custodia. Y como no contaba con exclusividad, en el año 2014 la originaria de la CDMX debutó en Telemundo actuando en la novela La impostora. Cabe resaltar que el año pasado Sandoval volvió al Canal Azteca Uno como invitada de Venga la Alegría y además actuando en Lotería del Crimen. Mientras que sus proyectos más recientes en Televisa han sido las series Vecinos y Tal para cual.

Fuente: YouTube VLA

La mañana de este miércoles 19 de abril doña Lupita fue captada en las instalaciones de San Ángel y aunque estaba muy entusiasmada platicando con la prensa sobre los distintos proyectos que tiene en puerta, se llevó una desagradable sorpresa al enterarse en vivo de la muerte de Sergio DeFassio: "¡No me digas! ay no, qué pena, me estás dando la noticia... pues así es la vida, qué pena mi vida", expresó consternada.

La artista de 68 años confesó que consideraba al fallecido actor como una gran persona: "Nos hemos topado mucho en esta carrera, no éramos íntimos amigos pero sí trabajamos juntos, sí lo quería mucho y yo creo que él a mí, sí existía este cariño", platicó y dijo le han dolido todas las partidas que han habido en el medio como de 'Chabelo' e Ignacio López Tarso. Asimismo recordó que la muerte de su exesposo Fred Roldán la dejó muy afectada.

"Fue muy duro, me replanteó la vida, me confrontó con la muerte", dijo. Finalmente Sandoval confesó ante las cámaras del youtuber Edén Dorantes que ella ya está preparada para el día de su muerte y comentó que tiene su testamento en regla: "¡Claro! hay que saber que en esta vida hay que tener las cosas en orden, porque sino le dejas un problema muy grande a los que se quedan, sino es el dinero, en los papeles firmados, dónde guardaste qué, por amor de Dios ¡no eres eterno!", dijo contudente.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes