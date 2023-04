Ciego y con tumor: El triste final de Sergio DeFassio tras rechazo en Televisa y acabar de chofer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este miércoles 19 de abril trascendió la noticia del inesperado fallecimiento del actor Sergio DeFassio, quien años atrás se había convertido en chofer de aplicaciones debido a la falta de oportunidades en Televisa. Como se recordará, hace años el histrión mexicano fue diagnosticado con un enorme tumor en el cerebro que lo hizo alejarse del medio del espectáculo.

De acuerdo con información que se compartió en el portal Infobae, el también comediante dejó de existir víctima de un infarto fulminante luego de que hace varios días se sometiera a una cirugía para que le colocaran un marcapasos en el corazón. La salud de DeFassio se fue abajo desde que tuvo cáncer, del cual por fortuna se pudo recuperar tras ser sometido a una extirpación de tumor en la cabeza.

Tras haber participado en entrañables telenovelas de San Ángel como El premio mayor, Serafín, Carita de Ángel y Hasta que el dinero nos separe, los productores le dieron la espalda debido a su condición de salud, pues creían que tendría problemas para aprenderse los diálogos. Ante la falta de oportunidades tanto en Televisa como TV Azteca, el actor buscó otras formas de salir adelante y comenzó a trabajar como chofer de apps de viajes.

Fuente: Internet

Durante el tiempo que pasó sin trabajar en la televisión, famosos como el cantante Pedro Fernández y la actriz Cynthia Klitbo apoyaron económicamente a don Sergio pues no la estaba pasando nada bien. Mientras aún no estaba recuperado al 100 por ciento, el histrión hizo un llamado para que lo volvieran a contratar: "Les hago un llamado a todos los que me quieran y me puedan dar trabajo, que aquí estoy y estoy bien", dijo ante las cámaras de Venga la Alegría.

Por fortuna el originario de Puebla sí cumplió su deseo de regresar a los foros de grabación y reapareció en el Canal de Las Estrellas con una actuación especial en la serie de comedia Vecinos. Sobre su testamento, Sergio ya había contado que no tenía nada para heredar a sus hijos debido a que seguía viviendo en crisis y al día: "Testamento no tengo, tengo mis muebles y mi coche que todavía lo estoy pagando. Yo no tengo nada, tengo mi coche que aún lo estoy pagando, vivo en un departamento rentado", dijo en 2019.

DeFassio relató que además que los ahorros de toda su carrera los había utilizado para pagarle la escuela a su hijo, quien se fue a estudiar a España, y otra parte en su hija: "El dinero que gané poco o mucho, lo invertí en mi hijo que me pidió estudiar en Europa y vendí mi condominio para que se fuera a estudiar a España, una parte también le pagué parte de la carrera de mi hija", declaró el fallecido histrión. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas