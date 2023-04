Cynthia Rodríguez: La famosa de TV Azteca sorprende con tiernas fotos de su pancita de embarazo

Comparta este artículo

Careyes, Jalisco.- Después de una larga espera, la maternidad tocó la puerta de Cynthia Rodríguez, una etapa llena de cambios y magia en el cuerpo de cada mujer que decide ser mamá y, aunque cada quien la vive de distinta manera, las famosas no siempre comparten esta etapa con sus seguidores. Afortunadamente, la cantante y conductora continúa manteniendo al tanto a sus admiradores de su embarazo y la evolución que va teniendo.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa de 38 años de edad mostró su pancita de embarazada como pocas veces lo ha hecho, lo que provocó que sus fans enloquecieran con las bellas imágenes que la muestran durante sus vacaciones en Jalisco usando un ligero atuendo de playa, con el que pudo presumir a su pequeño León, el nombre que llevará el hijo que espera: "Enamorada de mi León y de mi pancita ¡Feliz miércoles!", escribió la coahuilense.

Estas recientes fotografías encantaron a sus millones de seguidores, y por supuesto que el futuro padre, Carlos Rivera se mostró fascinado con sus dos amores: "Y yo de ustedes", contestó el cantante a la palabras de su esposa. Los fans de la Cynthia saben lo mucho que le gusta modelar su silueta de impacto en redes sociales y ahora que está formando una familia demostró que no será la excepción para lucir orgullosa su 'baby bump'.

El embarazo le ha traído antojos a la presentadora que el año pasado dejó Venga la Alegría, recientemente contó que el chamoy no puede faltar, además de los alimentos picosos; también dijo que se siente acalorada todo el tiempo, por lo que el antojo de agua o cualquier líquido con hielo no puede faltar. Fue hace solo unas semanas que Cynthia y Carlos anunciaron que se convertirán muy pronto en padres con la llegada de León, su primer hijo.

La pareja, que lleva una relación de casi 10 años, se casó hace 8 meses durante un viaje a Europa, donde solo la familia y un grupo muy selecto de amigos asistieron. Aunque han sido siempre muy discretos con su relación, desde que se casaron, y por separado, han hablado de su nueva vida de matrimonio y como futuros padres; recientemente la famosa de TV Azteca agradeció todo el amor que está recibiendo de parte de sus fans, por lo que confesó, le gustaría estar siempre embaraza.

Cabe recordar que el pasaod 14 de abril, Cynthia Rodríguez confesó que olvidó su pasaporte, por lo que no pudo asistir al concierto que Carlos Rivera ofreció esa noche en Costa Rica: "Ya me eché mi llorada y todo, pero bueno, no sé si les pasa a ustedes, las que ya estuvieron embarazadas, que como que se te olvidan más las cosas", expresó.

Fuente: Tribuna e Instgaram@cynoficial