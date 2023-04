Gustavo Adolfo Infante relata que fue amenazado por esposo de Mary Boquitas tras pelea en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Luego de que se desatara una pelea en vivo entre el presentador Gustavo Adolfo Infante y la actriz, María Raquenel, mejor conocida como Mary Boquitas, en el programa Sale el Sol, por medio de redes sociales, el periodista mencionó que había sido amenazado por el esposo de la exintegrante del clan Trevi-Andrade, a quien no le importó que estuvieran al aire y arremetió en su contra.

Y es que el problema desató luego de que el periodista de las exclusivas le preguntó acerca de una demanda que tenía en contra de Gloria Trevi, a lo cual ella en un tono de juego, le pidió que ya "no echara mentiras", a lo cual de inmediato un hombre que la acompañaba comenzó a discutir con el conductor, al no permitirle que siguiera la entrevista provocando que las otras conductoras se quedaran sorprendidas.

No, y no vuelvas a echar mentiras Gustavo Adolfo, antes preguntas y después aseveras. No tengo demandada a Gloria Trevi, al contrario, a mí me están demandando también. Ya está en manos de los abogados, el 21 de marzo me notificaron", dijo.