Luto ronda los pasillos de Televisa: Así reaccionaron los famosos a la muerte del actor Sergio DeFassio

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 19 de abril, la televisora más famosa de México y Latinoamérica Televisa se vistió de luto otra vez y es que luego de la muerte de famosos como Andrés García, Julián Figueroa y Xavier López 'Chabelo', solo or mencionar algunos, se confirmó ahora el fallecimiento del actor y comediante Sergio DeFassio a los 70 años de edad, el cual se dijo, tuvo problemas con su marcapasos y con ello atravesó un infarto fulminante que puso fin a s vida y carrera actoral.

El famoso a lo largo de su vida participó en proyectos como El Premio Mayor con el actor Carlos Bonavides o bien la telenovela La Fea Más Bella en la cual compitió créditos con Angélica Vale, Elizabeth Álvarez, José José y Jaime Camil. Pese a que la noticia ha sacudido al gremio actoral, en las plataformas digitales ya se han observado mensajes de condolencia para la familia emitidos por amigos del histrión quien cierra el ciclo en torno a la leyenda que la muerte es por bloques de tres.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio, ocurrido la mañana del 18 de abril", escribió en redes Televisa Espectáculos.

Si bien la muerte del actor fue confirmada por la empresa Televisa, a través de las redes sociales el hijo del famoso identificado como Israel DeFassio compartió una fotografía en la cual se despidió de su padre, al tiempo de remarcar que previo a su fallecimiento había hecho frente a una fuerte cirugía cuyo objetivo no sólo era el de mantener su salud, sino también el de ver crecer a su nieto.

"Te amo y que tengas un buen vuelo!", escribo el hijo del actor.

Otras de las reacciones que de inmediato llenaron las redes sociales fue el mensaje de despedida del actor y cantante Ángel Villagrán quien resaltó que DeFassio además de ser un "viejo gruñetas" era uno de sus amigos más cercanos. Esta despedida llamo mucho la atención porque hizo referencia a una de las frases que el actor recientemente fallecido solía decir a su grupo de amigos más cercano.

"Aplausos al cielo, Caray".

Por su parte la actriz y vedette mexicana Merle Uribe, famosa por haber incursionado en denominado Cine de Ficheras, también uso su cuenta oficial en Facebook para dirigir un mensaje de aliento a la familia y amigos del actor no sin también recordar que en proyectos que ambos compartieron tuvieron la oportunidad de pasar momentos "muy divertidos". Por este evento, seguidores de la famosa se sumaron a las condolencias respecto al repentino fallecimiento.

Debido a que el actor Sergio DeFassio también incursionó en la comedia, en la red social Instagram el comediante mexicano conocido bajo el seudónimo de 'JoJoJorge Falcón' compartió una instantánea donde en compañía de Carlos Bonavides remarcó cuánto va a extrañar la presencia del histrión al tiempo también de enviar condolencias a la familia y amigos más cercanos. "Fue un amigo muy querido y lo voy a extrañar que Dios lo tenga con él", escribo.

De manera extraoficial ha causado relevancia que en la red social TikTok la actriz Adrie De Lillle denunció a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por el mal trato que recibió Sergio DeFassio momentos antes de su deceso. De acuerdo con la antes mencionada, el actor de 70 años de edad comenzó con malestar desde el pasado sábado 15 de abril, fecha en que acudió a la cínica que tiene la asociación donde no pudieron atenderlo por falta de insumos médicos. Incluso, reportó que la ANDA lo traslado a una clínica donde los médicos notaron que el famoso ya había atravesado por un infarto pese a que se quejaba de malestares estomacales.

A decir de la actriz, DeFassio no fue atendido por la ANDA debido a que, al no haber alcanzado cierto número de cotizaciones, le negaron la atención que poco a poco derivó en su muerte. Este hecho De Lillle exigió a la asociación atender de una manera adecuada a los actores que con todos los años de trabajo han aportado a la misma sin embargo también resaltó que cuando ellos lo necesitan simplemente no les prestan atención adecuada. La familia del actor y la misma ANDA no se han pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna