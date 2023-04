Maribel Guardia paraliza a Televisa con devastador mensaje y revela que Julián Figueroa se le apareció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Maribel Guardia sigue viviendo su duelo luego de la inesperada muerte de su único hijo Julián Figueroa y hace algunas horas compartió mediante sus redes sociales que el joven de 27 años se le apareció para darle un reconfortante abrazo. Como se recordará, el también heredero de Joan Sebastian perdió la vida por un infarto fulminante el pasado 9 de abril mientras descansaba en su hogar.

Julián fue encontrado sin vida dentro de la habitación de videojuegos en la casa en la que también habitaba su conocida madre de 63 años; de hecho fue su esposa Imelda Tuñón-Garza quien hizo el terrible hallazgo. Aunque apenas han pasado 10 días desde la muerte de su hijo, hace varias horas Maribel reapareció en un video en el que se dejó ver sonriente y disfrutando de la compañía de su nieto José Julián de apenas 5 años.

Las imágenes de la actriz de Televisa sonriendo pese a la partida de su unigénito le dieron la vuelta al Internet de forma inmediata y varias madres se sintieron identificadas con ella. Luego de que algunas internautas le mencionaran que ellas también han pasado por la dolorosa pérdida de un hijo, Maribel compartió unas frases que resultaron realmente emotivas, pero además hizo una impactante revelación que dejó a más de uno en shock.

La intérprete de los melodramas Corona de lágrimas, Tú y yo, Muchacha italiana viene a casarse y Una familia con suerte respondió a una usuaria que le dijo que también estaba viviendo la pérdida de un hijo escribiendo este desgarrador mensaje: "Yo vi a Julián ayer cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazó. Ellos (los hijos de ambas) están como bien dices, en la luz", confesó dejando sin palabras a sus seguidores.

Segundos después Guardia reconfortó a otra seguidora que le escribió algo similar: "Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día. Yo vi a mi Julián lleno de luz con una sonrisa inmensa y me abrazó". Finalmente, Maribel reiteró en otro comentario que ya pudo reencontrarse con su único hijo, y esto la hizo tener más fuerza para afrontar el día a día: "Debes sonreír por él, y honra la vida que Dios nos da. Tarde o temprano vamos a estar con ellos. Yo vi a mi hijo lleno de luz y me abrazó", manifestó la cantante y actriz.

Maribel respondió a una fan que también perdió a su hijo

La exreina de belleza nacida en Costa Rica dejó muy en claro que su nieto de apenas 5 años le ha dado la fortaleza necesaria para salir adelante pues aunque sigue de luto, ahora ya hasta retomó sus actividades laborales. De acuerdo con información proporcionada en el programa Sale el Sol, en días pasados Maribel retornó a los foros de Televisa para las grabaciones de su programa Esto YA es personal que se transmite a través del Canal Unicable.

Fuente: Tribuna