Shock en la música: Médico forense determina la verdadera causa de muerte del cantante Aaron Carter

Los Ángeles, California.- La mañana del pasado 5 de noviembre del 2022, los medios estadounidenses y público internacional reaccionaron a la repentina muerte del actor y cantante Aaron Carter, quien además de ser reconocido por ser el hermano menor del cantante de pop Nick Carter, integrante de la agrupación Backstreet Boys, había incursionado en proyectos del canal Nickelodeon. A cinco meses del deceso, un forense reveló cuál fue la verdadera razón de su muerte.

Al momento de su deceso, el protagonista de la cinta Popstar fue hallado al interior de su bañera por su ama de llaves, la cual se dio a la tarea de llamar a los cuerpos de emergencia para estabilizar al famoso sin éxito alguno. Tomando en cuenta el momento y lulgar en el que sus restos se encontraron, la noche del pasado martes 18 de abril el Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles, California informó que el hermano de Nick murió tras haber inhalado un gas inflamable que se encontraba en latas de aire comprimido.

En ese sentido, el forense encargado de la necropsia al cuerpo de Aaron además detalló que el intérprete de I'm All About You, I Want Candy o Aaron's Party quien murió a la edad de 34 años, inhaló un químico llamado difluoroetano momentos después e haber consumido alprazolam, medicamento que se sabe, funciona como sedante y el cual es dirigido a personas que son diagnosticadas con trastornos de ansiedad, lo que llevó a que su cuerpo dejara de registrar signos vitales.

Con el fin de descartar cualquier signo de violencia o incluso alguna otra afectación que lo llevara a perder la vida, el médico forense encargado de revelar el reporte en torno al artista, aclaró que el cuerpo del famoso no presentaba traumatismos; sin embargo, se sabe que a lo largo de su vida estuvo lidiando con problemas como alcoholismo y adición a diversas drogas, entre ellas la mariguana.

Distanciamiento con Nick Carter

Si bien la muerte de Aaron fue un duro golpe para su hermano mayor Nick, en vida tuvo diversos roces con el famoso, lo que incluso llevó al miembro de la bpyband a presentar una orden de alejamiento contra su hermano en 2019 cuando Aaron amenazó de muerte a s esposa embarazada y a su hijo mayor, por lo que al saber que el cantante de 43 años de edad estaba por iniciar una gira mundial con Backstreet Boys, buscó la manera de proteger a su familia.

Sin embargo, se supo que momentos antes de su muerte, ambos hermanos habían 'hecho las pases', lo que llevó al cantante a lamentar que las adicciones, la depresión y hasta el distanciamiento le hubieran impedido estar con su hermano en los últimos momentos. Por este deceso, la familia de Aaron organizó un concierto benéfico a inicios del 2023 con el fin de recaudar fondos que serían destinados a organizaciones enfocadas en atender los mismos padecimientos que el finado cantante atravesó.

"Algunas veces queremos culpar a alguien o a algo por nuestra pérdida. Pero la verdad es que la adicción física y mental es la villana real de lo que ha sucedido", escribió Nick para despedir a su hermano.

