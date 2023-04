Terrible noticia: Actor de 'Sin Senos no hay Paraíso' pierde al bebé que esperaba su esposa

Bogotá, Colombia.- Fabián Ríos y su esposa Yuly Ferreira, atraviesan por uno de sus momentos más difíciles como pareja. Los actores colombianos estaban en la espera de su tercer hijo, pero este lunes anunciaron la lamentable pérdida del bebé a sus 10 semanas de gestación. A través de redes sociales compartieron un mensaje en el que aseguraron sentirse tristes, pero contentos porque su bebé está en un mejor lugar.

La actriz de 38 años de edad reconocida por el papel de Renata en la telenovela Las muñecas de la mafia, publicó en su cuenta de Instaram un video donde mostró la evolución de su pancita y la convivencia que tenía su primogénito David con ella y el que sería su hermanito a lo largo de estas semanas. Ahí lamentó que cosas así no estuvieran bajo su control y la del actor de Sin Senos no hay Paraíso.

En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para que?", Me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo y pues así no funciona", expresó la famosa.