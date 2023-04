Tras 10 años en TV Azteca y sacarlo del clóset, David Zepeda fracasa y lo 'corren' de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del querido actor David Zepeda, quien trabajó en las filas de TV Azteca durante al menos 10 años, de nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica debido a que se filtró que tiene muy decepcionados a los ejecutivos de Televisa debido al fracaso de su telenovela Pienso en ti. Se rumora que el también modelo podría ser despedido luego de 16 años trabajando en la televisora de San Ángel.

El galán nacido en la ciudad de Nogales, Sonora, empezó su carrera en la televisora del Ajusco siendo parte de los exitosos melodramas Machos, Los Sánchez y Como en el cine, para posteriormente convertirse en el protagonista más cotizado del Canal de Las Estrellas. Algunas de sus novelas más exitosas son La Fuerza del Destino, Abismo de Pasión, Hasta el fin del mundo, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia.

Desafortunadamente en la actualidad David no atraviesa por una buena racha pues de acuerdo con información del Canal de YouTube Chacaleo, los altos mandos de Televisa ordenaron recortar las transmisiones de Pienso en ti porque no están registrando un buen rating: "Estaba programada para transmitirse 70 episodios, pero la telenovela podría no llegar a la meta pues según los índices de medición, su rating ha sido toda una decepción".

Fuente: Internet

Aunque el proyecto protagonizado por Zepeda y Dulce María apenas arrancó sus transmisiones el pasado mes de marzo, en San Ángel ya están pensando en solo pasar al aire 50 capítulos "con el fin de ya no seguir echando dinero bueno al malo y así darle paso a una novela que pueda ser más rentable". Además de los actores antes mencionados, el elenco está conformado por artistas como Alexis Ayala, Jessica Díaz, Claudia Silva, Federico Ayos y Yolanda Ventura.

Como se sabe, había mucha expectativa sobre este melodrama ya que está producido por Carlos Bardasano quien ha tenido mucho éxito con los proyectos Si nos dejan y Los ricos también lloran, además de que Pienso en ti marcó el regreso de la exRBD a las novelas: "La trama no ha logrado capturar la atención de la audiencia... todo ha resultado una decepción, la novela no ha logrado convencer a los televidentes quedando por debajo de otros proyectos".

David, quien ha enfrentado rumores de ser gay, supuestamente se ha convertido en la burla del público por interpretar a un personaje más joven. Chacaleo también señaló que los jefes de San Ángel podrían cambiar de horario esta producción con el fin de elevar su rating en la barra nocturna: "En los pasillos de Televisa cada vez es más fuerte el rumor de que será recortada o de plano, sacarla para cambiarla de horario". Cabe resaltar que hasta el momento Televisa no ha confirmado esta información, por lo que permanece en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna y YouTube Chacaleo