Adiós Gerard Piqué: Tras dura separación, Shakira abandona España con sus hijos y llega a Miami

Miami, Florida.- Después de su dura separación y vivir en medio de polémicas ante varias canciones, finalmente la reconocida y famosa cantante colombiana, Shakira, le ha dicho adiós a Gerard Piqué, el famoso exfutbolista con el que tuvo una relación por 12 años, pues después de casi un año de que se hiciera oficial su ruptura y una batalla legal, esta abandonó España al lado de sus dos hijos para establecerse en Miami.

Como se sabe a mediados del 2022 se lanzó un comunicado oficial en el que la intérprete de Una Loba y Piqué habían tomado la decisión de separarse, uno que llegó después de que su corriera el rumor de que este le habría sido infiel con más de 20 años menor que ella, desatando una ola de criticas al deportista, el cual poco después de la separación apareció de la mano de una rubia, lo que para todos fue la confirmación de una infidelidad por parte de este.

Ahora, tras casi un año de este hecho, las cosas no parecen tener fin y la calma aún no llega para la expareja, dado a que se comenzó una batalla legal por la custodia de los menores, Milán y Sasha, dado a que ella desde el primer momento comenzó a planear su mudanza hacía la ciudad en la que se estableció y creó su carrera musical de fama mundial, pero este no quería por el tema de los hijos en común, además del lanzamiento de los tres temas que hizo en referencia a la mencionada separación, como Monotonía.

Ante este hecho, el exintegrante del FC Barcelona ha tratado públicamente de demostrar que no le afecta en nada y hasta se burló de varios veros del Music Session 53 con Bizarrap, hecho que pareció no importarle a Shakira, quien volvió a lanzar otro tema, TQG, en el que habla de superación y de seguir adelante, lo que parece que está haciendo cada vez más evidente, pues acaba de dar otro paso en su separación.

Este se debe al hecho de que a través de su cuenta de Instagram compartió una foto en el que se ve que ella está dentro de un avión en vuelo, en la cual muestra que están volando sobre las costas de Miami, junto a un mensaje en el que expresa que: "Pero a veces las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar", haciendo oficial su mudanza.

Según los informes, el motivo de su partida es el hecho que los médicos de su padre le dieron luz verde para que viajara, señalando que incluso en Estados Unidos estaban mejores médicos para su padecimiento, así que en cuanto le dieron la noticia comenzó a realizar llamadas para dejar todo listo, incluso afirman que avisó personalmente a Gerard y a los abogados de este para dejar "todos los papeles en regla" y que no se desatara una batalla que la pueda hacer volver a España.

