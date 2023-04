Adiós 'VLA': Tras unirse a TV Azteca y 13 años retirada, actriz vuelve a Televisa y hunde a conductor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien estuvo trabajando en TV Azteca y que el año pasado formó parte del programa Venga la Alegría, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en Televisa luego de 13 años retirada de esta empresa. Se trata de la guapísima actriz Mariana Ávila, quien fue la invitada del más reciente capítulo del programa Miembros al aire.

La artista pelirroja debutó en los melodramas de la televisora de San Ángel en 1995 y algunos de sus proyectos más exitosos fueron Retrato de familia, Rosalinda, Locura de amor, Carita de Ángel, Clap, el lugar de tus sueños, Contra viento y marea, Alma de hierro y Camaleones. Sin embargo, a partir de 2010 salió del aire por falta de trabajo y según contó cayó en una profunda depresión debido a ello: "La vida, los años y las arrugas están ahí entonces tienes que seguir picando piedra en otras cosas", contó.

Tras dejar las novelas, Ávila realizó actuaciones especiales en programas como Una familia de diez (2019), Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, entre otros y participó en famosos realitys como Big Brother: VIP y Reto 4 elementos. Debido a que no contaba con contrato de exclusividad, la originaria de CDMX hizo su debut en la televisora del Ajusco actuando en proyectos como Lo que la gente cuenta y Rutas de la vida.

Mientras que en 2018 obtuvo un papel secundario en la telenovela Educando a Nina y el año pasado se unió a la primera temporada del reality Soy famoso, sácame de aquí y desde el arranque protagonizó varias polémicas y pleitos sobre todo con su colega Jessica Díaz. Tras fracasar en este proyecto, Mariana se unió al matutino VLA concursando en el concurso infantil ¡Quiero Bailar! pero de igual manera no obtuvo los mejores resultados.

Tras haber estado fuera del aire por varios meses, la noche de ayer sábado 2 de marzo la actriz de 43 años dio un fuerte golpe a TV Azteca debido a que retornó a Televisa siendo invitada de Miembros al aire. Durante su participación en una divertida sección de preguntas a los conductores, Ávila explotó al notar que su colega Paul Stanley al parecer había soltado una flatulencia frente a ella y no perdió la oportunidad de hundirlo ante la audiencia: "Paul se acaba de echar una flatulencia... ni te me acerques", decía la actriz mientras que 'Poly' trataba de defenderse: "Huéleme el fund... si me huele a algo, ¿tú crees que yo voy a hacer esa marranada", decía el presentador de Hoy.

Son unos pelados", añadió Raúl 'El Negro' Araiza.

