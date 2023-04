Aylín Mujica es testigos del accidente de Teotihuacán, pero sus fans la destrozan por hacer publicidad

Comparta este artículo

Teotihuacán, Estado de México.- La mañana del pasado sábado, 1 de abril, ocurrió una lamentable tragedia en Teotihuacán, en el Estado de México, sitio que es principalmente conocido por sus pirámides, así como por sus viajes en globo aerostático, actividad que muchos famosos disfrutan de realizar debido a lo mágico de la vista en el lugar, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Motivo por el que la actriz Aylín Mujica, acudió con otras dos colegas: Paola Villalobos y Samira.

De acuerdo con algunos informes, la histrionista habría asistido al lugar turístico desde muy temprano, debido a que fue como invitada al corporativo de Viva Vuela Teotihuacán, encargado de la logística de algunos viajes que se hacen en la zona. Si bien, el trío de celebridades se mostró nervioso al comienzo del viaje, la realidad es que no tardaron acoplarse a las alturas y en disfrutar de la magnífica vista que el lugar arqueológico puede brindar.

Como era de esperarse, las redes sociales tanto de Aylín, como de Paola y Samira se llenaron rápidamente de historias, videos y fotografías de la experiencia que vivieron; sin embargo, al poco tiempo de haber descendido pudieron presenciar que otro globo se estaba incendiando en la zona, lo que provocó que todas se asustaran debido a lo desgarradores de los gritos de los tripulantes que se encontraban en la nave.

Como algunos recordarán, las escenas del incidente del día de ayer fueron impactantes, ya fuera por el globo incendiándose, los gritos de los turistas y posteriormente, se pudo apreciar como un hombre, de 50 años, y una mujer, de 39, se arrojaron al vacío por la desesperación que sentían al quemarse vivos. Minutos después, el resto del globo se estaba incendiando y terminó por caer también. Del accidente solo sobrevivió la hija de la pareja, quien solo tenía 13 años.

Esto provocó que las artistas comenzaran a publicar sus impresiones sobre el accidente, la primera en hacerlo fue Paola Villalobos, quien comentó: "Es una tragedia lo que acabamos de vivir, lo único que tengo que decir es, pronta resignación para la familia fallecida y gracias a Dios por acompañarnos"; mientras que Mujica hizo lo propio y aclaró que el globo en el que iban no pertenecía a la misma empresa del que se cayó.

"Gracias a @vivevuelateotihuacan por invitarnos a volar, quiero aclarar que el desafortunado accidente que sucedió en la mañana de hoy donde hubo dos personas que lamentablemente perdieron la vida no tiene nada que ver con esta compañía que es seria responsable y con todos los permisos en regla nuestro piloto Guto tiene más de 16 años de experiencia! Y cumple todas las medidas de seguridad reguladas para los vuelos"

Esto provocó que muchas personas comenzaran a destrozar a la famosa, debido a que consideraron que estaba haciendo un comercial pese a la desgracia ocurrida el día de ayer: ""Osea que el otro globo voló de forma indebida. ¿Ya se dictaminó que fue así? No Aylín Mujica, no hagas o saques tus comerciales con tal de no pagar el viajecito", "Aylín Mujica aprovecha en sacar el comercial de que ella si viajaba con personas profesionales y el otro globo y no por eso pasó lo que ya todos conocemos".

