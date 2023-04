¿Bebé en Televisa? Michelle Renaud comparte FOTO de un ultrasonido y emociona a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este domingo, 2 de abril, la reconocida protagonista de telenovelas, Michelle Renaud logró sacudir a sus más de 5,3 millones de seguidores en Instagram después de publicar la imagen de un ultrasonido y las imágenes del nacimiento de su hijo, lo que provocó que muchos especularan que se trataba del segundo bebé que la actriz de La Herencia concibe, mismo que también sería hijo de Matías Novoa.

Como algunos recordarán, desde el comienzo de este 2023 comenzaron a surgir diversas especulaciones de que Michelle Renaud y el actor de Doblemente Embarazada serían padres próximamente, esto debido a que la actriz se dejó ver en sus redes sociales haciendo algunas pinturas en donde dibujó a una mujer en estado de gestación, lo que provocó que tanto sus fans como la prensa comenzaran a cuestionar a la actriz de La sombra del pasado si llegaría un nuevo bebé a su vida.

Si bien, Michelle se ha mantenido hermética con respecto a este tema y solo les advertía que pronto se enterarían si estaba o no embarazada, la actriz logró sacudir a sus miles de fans al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró un ultrasonido, en donde claramente se aprecia a un bebé, la siguiente vista que la audiencia tiene es el nacimiento de su hijo y a Renaud cansada por el parto.

Como era de esperarse, muchos se imaginaron que se trataba del nacimiento de su nuevo hijo con Matías, pero la realidad pronto los golpeó, ya que, el video continuaba con imágenes del crecimiento de Marcelo, hijo de la estrella de Las hijas de la luna, por lo que lejos de tratarse de la llegada de otro bebé, en realidad se trataba de una remembranza de la vida del pequeño, lo que desató la desilusión de más de uno.

Una de las personas que resultó engañado con el video de Renaud fue la actual pareja de Irán Castillo, el coaching Pepe Ramos, quien declaró: "Con la primera imagen me saltó el corazón jajajaja. Marcelo es pura belleza", mientras que otros seguidores compartieron mensajes como: "Ay me ilusioné, pensé que estabas embarazada", "Y yo pensando que estaba embarazada otra vez, lindo Marcelo", "Y uno aquí que quiere que tengas a otro bebé y tú publicando esos videos, solo emocionas".

Si bien, Michelle Renaud aún no aclara nada con respecto a su presunto embarazado, la realidad es que las fotografías que ha mostrado en Instagram dejan entrever que esto no sería así, ya que a estas alturas, la famosa estaría entrando en la segunda etapa de gestación, por lo que ya podría apreciarse su pancita perfectamente, cosa que no es así, por lo que sus fans tendrán que seguir esperando.

