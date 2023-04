Chris Hemsworth, estrella de 'Thor', planearía retirarse por riesgo de padecer Alzheimer

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 2022, la industria del cine sufrió un duro golpe luego de que trascendió la noticia de que el actor de películas de acción, Bruce Willis se retiraría del espectáculo debido a que se creía que padecía afasia; sin embargo, luego de varios meses, su familia reveló que en realidad padecía demencia frontotemporal, lo que lo llevaría a tener problemas para comunicarse e incluso podría cambiar su personalidad de manera radical.

Casi al mismo tiempo en el que esta noticia salió a la luz, otro famoso le estaba rompiendo el corazón a sus seguidores, se trata de Chris Hemsworth, quien es principalmente conocido por su participación como 'Thor' en varias películas de Marvel, entre las que se encuentran Avengers, Avengers Infinity War, Avengers: End Game, así como también ha participado en otro tipo de películas como Hombres de Negro: Internacional, Misión de Rescate, Spiderhead, Tropa de Héroes, entre otras.

Chris Hemsworth podría padecer Alzheimer

Recién el año pasado trascendió la noticia de que Hemsworth tenía 10 veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer, hecho que ocurrió mientras filmaba el documental de National Geographic y Disney+, Limitless, el cual se enfocaba en investigar el proceso de envejecimiento del cuerpo. A raíz de esto, la vida le cambió a Chris, quien según algunas fuentes podría estar planeando retirarse del medio.

Si bien, Hemsworth ha llegado a declarar en incontables ocasiones que él no dejaría su carrera, algunas fuentes cercanas declararon para el medio Vanity Fair que parece estar haciendo todo lo contrario. Según datos del medio Page Six, la estrella de Marvel aún tiene algunos pendientes con el gigante de Disney, ya que aparecerá en la próxima secuela de Avengers, así como en la película biográfica de Hulk Hogan, la cual aún no tiene título.

Si bien, Chris pretende terminar con todos sus pendientes, la realidad es que no tiene planes de aceptar ningún proyecto luego de ello: "No planea asumir muchos roles debido a (su alto riesgo de) Alzheimer". La fuente resaltó que Hemsworth no ha hablado de terminar con su carrera, pero este hecho no deja de llamar la atención: "No está hablando de retirarse de ninguna manera", expresaron para el mencionado medio.

A su vez, Hemsworth mencionó que tras conocer la noticia decidió pasar más tiempo con su familia y sus hijos, India, de 10 años, y sus mellizos Tristan y Sasha, de 9: "He estado contemplando las cosas para las que ya estaba contratado (planeo) ir a casa y... tener una buena cantidad de tiempo libre y simplemente simplificar. Estar con los niños y con mi esposa (Elsa Pataky)", sentenció el famoso.

