Cynthia Rodríguez luce cuerpazo con entallado atuendo al lado de Carlos Rivera y paraliza Instagram

Ciudad de México.- La carismática actriz y conductora Cynthia Rodríguez, quien en agosto de 2022 anunció su salida de TV Azteca luego de 17 años activa, de nueva cuenta está logrando generar una revolución en las redes sociales debido a que hace algunas horas mostró la espectacular figura que sigue teniendo pese a que ya está embarazada. Y es que como se sabe, apenas esta semana ella y Carlos Rivera anunciaron que estaban esperando a su primer hijo.

La historia de amor entre la también modelo de 38 años y el cantante originario de Huamantla, Tlaxcala, comenzó hace casi 7 años pero durante todo este tiempo siempre han sido muy discretos con su romance y pocas veces salen a la luz detalles de cómo es su relación. Tanto Cyn como el ganador del reality La Academia han mencionado que prefieren que su noviazgo y ahora matrimonio se quede en lo privado pues consideran que ese ha sido el secreto que los ha llevado a mantenerse juntos durante tanto tiempo.

Luego de que durante el verano del pasado 2022 la expresentadora del matutino Venga la Alegría y Carlos celebraran su boda de forma muy íntima y lejos de México (en Madrid, España) con un reducido número de invitados, esta semana la pareja sorprendió al permitir que la prensa y sus seguidores conocieran la noticia de que este 2023 se convertirán en padres por primera vez dejando a todos en shock y con la boca abierta.

Desde el momento que anunciaron la llegada de León, nombre que eligieron para su primogénito, Rodríguez y el cantautor mexicano han sido inseparables y es que ella lo ha estado acompañando a cada una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional con su show Un tour a todas partes. La noche de ayer sábado 1 de abril no fue la excepción y la famosa conductora sorprendió a todos con un increíble atuendo.

Cynthia luce espectacular cuerpazo

A través de sus historias de Instagram, Cynthia compartió un par de historias en las que aparece posando con el 'look' que llevó al concierto de su marido y luce espectacular. En esta ocasión la mujer originaria de Monclova, Coahuila, estuvo en primera fila coreando los éxitos de Rivera mientras llevaba un entallado vestido de color lila que dejó ver su envidiable figura y con un pronunciado escote, así como el cabello lacio y maquillaje en tonos neutros. Esta noche la presentadora acudió al show con su amiga Vania y con sus hermanas Fabiola y Jessica Rodríguez.

Cynthia acompañó a Carlos en su tercer show en el Auditorio Nacional

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial