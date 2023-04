Horóscopos de Mhoni Vidente 2 de abril: Predicciones según tu signo para la primera semana del mes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hablamos de pitonisas acertadas sin duda alguna una de las más populares es Mhoni Vidente quien antes de concluir marzo advirtió al mundo entero que el mes de abril, el cual acaba de comenzar, será de mucha sequía ya que el Sol está más cerca de nuestro planeta y con ello lo consideraba un mes de muerte, al tiempo de ser también el principio de la conclusión; no obstante, para los signos zodiacales la fortuna es otra con base a sus cartas. Si quieres saber qué le depara a tu destino hoy, entonces toma nota. ¡Feliz día!

Foto: ilustrativa

Aries

A tu alrededor hay personas que se la pasan discutiendo por muchos asuntos que crees que puedes solucionar; sin embargo, lo mejor para ti es mantenerte al margen y evitar problemas. En lo económico, debes tomar en cuenta que las inversiones deben ser sólo para lo más importante y no despilfarrar el dinero.

Te podría interesar horóscopos Horóscopos de Mhoni Vidente hoy sábado 1 de abril 2023: Predicciones del mes según tu signo zodiacal

Tauro

Muchas veces los cambios de estación o de mes nos llevan a experimentar sentimientos encontrados, en tu caso puede que estés un poco triste; sin embargo, piensa que no durará por mucho y está en ti cambiar tu aura. Acércate a las personas a las que has descuidado y trabajas en recuperar la pasión de tu relación.

Géminis

Estás a un paso de recibir una noticia que te llenará de mucha alegría, prepárate porque quizá está relacionado con tu ámbito laboral. Estos días de vacaciones cuida mucho tu cartera, has hecho gastos innecesarios que te pueden afectar en un futuro no muy lejano; cuida tu salud y evita guardar rencores, te puede afectar.

Cáncer

Necesitas buscar un amuleto de protección pues a tu alrededor hay personas que te envidian esto puede afectar tu desempeño laboral, tus relaciones amorosas e incluso llevarte a hacer o decir cosas de las que te puedes arrepentir; no des confianza a las personas que no hacen lo mismo para ti.

Leo

Hoy es un día perfecto para que tengas tu intuición muy despejada, puede que estés apunto de tomar una decisión que afecta nada el resto del mes; trabaja en los proyectos que te importan, pues por tanto postergarlos puede que las cosas no salgan como lo estás deseando. Estás pensando en hacer un viaje pero quizá el destino es lo que te tiene preocupado, planea algo con tu familia y verás que sale todo muy bien.

Virgo

Este día y el resto del periodo vacacional es perfecto para que salgas a recorrer la ciudad y te cargues de la energía que has perdido por todo el esfuerzo que has puesto en la escuela o el trabajo; busca una mejor manera de organizarte ya que esto te ayudará a despejar tus ideas. No dejes de lado el ejercicio y aliméntate bien, tu salud lo agradecerá.

Libra

Muchas veces estás pensando en reunirte con las personas de tu pasado a las que tienes algo descuidadas, aprovecha el periodo vacacional o incluso lo que resta del fin de semana para acercarte tus amigos; tu pareja también necesita de tu tiempo, así que puedes invitarle a hacer un plan no muy elaborado que los unirá mucho más. Ojo con lo que deseas, se puede cumplir antes de lo que piensas.

Escorpio

El tema del dinero te tiene muy preocupado, lo mejor es que este día despejes un poco tus ideas y planes qué hacer el resto de la semana, te ayudará a conquistar objetivos que no te habías imaginado. También aprovecha el tiempo para despejar las dudas que tienes en el amor, quizás sólo estás haciendo una tormenta en un vaso con agua. Busca un nuevo pasatiempo te ayudará a dejar de sobre pensar las cosas.

Sagitario

Evita decidir con el corazón y usa más la cabeza; no te precipites pues esto definida tu futuro y tu relación con amigos o pareja. Aprovecha este fin de semana para dedicarle horas de intimidad a tu hogar, puedes aprovechar el tiempo a solas para consentirte, llevar a cabo un hobby o descansar, te hace falta hacerlo. Si estas pensando en retomar la actividad atlética, este es el momento pues te van a desarrollar buenos hábitos.

Capricornio

No descuides a tu familia; haz estado reforzando la relaciones con los amigos pero piensa que con ellos te puedes divertir todo el tiempo que desees, ahorita es importante que escuches y le prestes atención a las necesidades que tienen los tuyos, quizá tú los puedas ayudar a encontrar la solución. No es buen momento para cambiar de trabajo puede que atravieses una dificultad económica severa.

Acuario

Le pediste ayuda a las personas que creíste que podrían darte un consejo sabio y terminaste más confundido que al principio; lo ideal es que hagas a un lado todas las opiniones y te centres en conocer qué es lo que quieres o qué te hace falta para estar bien contigo mismo. Busca un plan que involucre a tu pareja o a un miembro de tu familia del que te has alejado, verás que te da una estabilidad emocional que perdurará por el resto de la semana.

Piscis

Estás a punto de firmar un documento importante pero por la emoción no estás tomando en cuenta las cosas importantes, analiza bien todas las condiciones que te ofrecen y con base en ello, busca qué tanto te conviene. En asuntos del corazón, dale una oportunidad a esa persona que está llamando tu atención verás que te llevas una gran sorpresa.

Fuente: Tribuna