Legarreta la vetó: Tras pleito en 'Hoy' y firmar con TV Azteca, actriz deja 'VLA' y se va de México

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien formó parte del programa Hoy en Televisa y que acabó vetada tras un supuesto pleito con Andrea Legarreta, de nueva cuenta dejó sin palabras a todos sus seguidores pues el pasado jueves abandonó la conducción del programa Venga la Alegría y hace varias horas apareció fuera de México. Se trata de Anette Cuburu, quien se reincorporó a las filas de TV Azteca hace 5 años tras una larga jornada en la empresa de la competencia.

La originaria de Mexicali, Baja California, arrancó su carrera siendo parte del programa ¿Qué nos pasa? junto al fallecido histrión Héctor Suárez en San Ángel. Luego en 1999 decide probar suerte en la televisora del Ajusco siendo parte del melodrama El Candidato, luego actuando Lo que callamos las mujeres y posteriormente conduciendo el programa Con sello de mujer y el noticiero matutino Hechos AM.

Finalmente en el año 2008 retorna al Canal de Las Estrellas tras haber contraído matrimonio con Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de Televisa, y se integra al elenco del programa Hoy, donde presuntamente no la pasó nada bien. Hace poco Anette filtró que Legarreta la trató pésimo y dijo que su excompañera era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante Erik Rubín, de quien ya está separada.

Se cree que la 'Güera Cachanilla' fue vetada del matutino por los fuertes insultos que lanzó contra Andy y además porque habló pestes de su exmarido. La presentadora acusó a Benítez de haberle arruinado la carrera pues dice que él la mandó a vetar "de todos lados" luego de que decidieran separarse: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", contó hace tiempo.

Desde que volvió a dejar las filas de San Ángel, Cuburu estuvo un tiempo retirada de la televisión hasta que en el año 2018 recibió la oportunidad de retornar al Canal Azteca Uno donde le han permitido conducir programas como El club de Eva, que salió del aire a los tres meses de arrancar las transmisiones, luego Todo un show que también fue un fracaso, y posteriormente se unió a VLA y Al Extremo, de este último fue despedida.

El pasado jueves 30 de marzo fue la última ocasión en la que Anette apareció en Venga la Alegría y es que un día después se dejó ver en un vuelo al compartir una instantánea en la que aparece dentro de un avión. Aunque en las primeras horas mantuvo misterio sobre a dónde se dirigía, hace algunas horas la conductora de 48 años presumió que se encuentra en Milán, Italia, al lado de sus tres hijos: la mayor Anette y los mellizos Alejandro y Camila. Durante el sábado Cuburu estuvo paseando con sus herederos por las zonas más turísticas de la ciudad y se dejó ver posando con ellos en la impresionante Catedral de Milán.

