Toronto, Canadá.- El pasado mes de marzo fue uno de los más mortíferos en la industria de la farándula, ya que, tan solo en México artistas de gran calibre perdieron la vida, ya fuera por la vejez, por alguna enfermedad crónica con la que estuvieron lidiando desde hace mucho tiempo, tal fue el caso de Irma Serrano 'La Tigresa', Ignacio López Tarso, Rebecca Jones y Xavier López 'Chabelo', siendo esta última la más sorpresiva y dolorosa para muchos mexicanos.

Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá también padecieron la muerte de algunos artistas, una de ellas fue la de la gran actriz de cine y televisión, Sharon Acker, quien según información de su hija para el medio norteamericano Hollywood Reporter: la directora de casting, Kim Everest, la histrionista habría perdido la vida de manera pacifica en su casa de retiro en Toronto, sitio al que se marchó para disfrutar de su retiro.

Fotografía de Sharon Acker

Sharon Acker fue una querida actriz y modelo de origen canadiense que participó en cine, teatro y televisión desde el año 1956 hasta 1992, cuando comenzó a plantearse la idea del retiro y se alejó de la farándula. Nació el 2 de abril de 1935 en Toronto, Canadá y fue adoptada por la pareja Aileen y Ken Matthews. Inició su carrera profesional con una pequeña participación en un filme de televisión Anne of Green Gables. Posteriormente, se unió al elenco del Teatro Stratford y viajó con la compañía a Inglaterra, donde se quedó a buscar más oportunidades en la actuación; fue entonces que debutó en la pantalla grande con Lucky Jim de 1957.

Si bien, pudo permanecer por más tiempo en el viejo continente, Acker decidió rechazar un contrato a largo plazo con los productores de dicho filme y regresó a Canadá, en el mismo año con su esposo y la esperanza de iniciar una familia juntos. Volvió a trabajar en producciones de televisión canadienses. Apareció en una producción de la Corporación Canadiense de Radiodifusión (CBC) de Macbeth con Sean Connery, dirigida por Paul Almond, en 1961. Esto continuó así hasta la década de 1960, cuando incursionó como modelo, apareciendo en anuncios impresos.

Sharon Acker y su participación como invitada especial en Star Treck

Su primera aparición cinematográfica en Estados Unidos fue en la película de acción de John Boorman Point Blank en 1967, la cual fue protagonizada por Lee Marvin y John Vernon. A partir de ese momento, Acker apareció en cintas y shows de televisión tanto en Canadá como en el país gobernado por Joe Biden. En 1969 participó como invitada en el episodio "La marca de Gedeón" de Star Trek, como 'Odona', una joven que elige sacrificarse introduciendo una enfermedad en su planeta superpoblado. De 1976 a 1977 interpretó a 'Helen Walling' en la serie dramática de horario estelar Executive Suite. Apareció en dos papeles en dos episodios de The Rockford Files en 1978 y 1979. Hizo su última aparición cinematográfica en 1981.

Acker se divorció y volvió a casarse con Peter Elkington, quien era un cineasta. En el año 1994, la celebridad se marchó a disfrutar de su retiro junto a su esposo en su natal Toronto, siendo que sus últimas participaciones fueron en la película de terror Happy Birthday to Me de 1981 y The Young and the Restless en 1992, tras esto se dedicó a su verdadera pasión, la pintura y la escultura.

Fuentes: Tribuna