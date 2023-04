Tiene cáncer: Tras dejar TV Azteca, Arturo Islas Allende hace dura súplica y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso y querido conductor Arturo Islas Allende, quien en 2020 formó parte de las filas de TV Azteca, logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas horas lanzó un estremecedor mensaje e hizo una súplica a sus millones de admiradores y fans. Resulta que el también influencer pidió ayuda para ayudar a su madre Laura Alicia Borges Contreras, quien fue diagnosticada con cáncer.

El presentador de la primera temporada de Survivor México platicó con sus seguidores en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram y dijo que él no había querido exponer esta intimidad de su familia, sin embargo, está desesperado debido a que no logra encontrar donadores de sangre para una urgente cirugía que ocupa la señora: "Mi familia y yo estamos pasando momentos muy muy difíciles", compartió consternado.

El conocido mexicano de 36 años contó que su madre fue sometida a una cirugía en los riñones días atrás pero cuando estaba siendo intervenida los médicos detectaron un enorme tumor y resultó ser cáncer: "A mi mamá la operaron hace varios días por una piedra en el riñón, resulta que encontraron un tumor grande y ese tumor se fue a patología, resulta que es cáncer". Arturo explicó que su madre está enfrentando cáncer de ovario.

Lastimosamente esta no es la primera ocasión en que la mujer que le dio la vida se enfrenta a esta dura enfermedad y es que Islas Allende relató que la señora ya había tenido cáncer de mama y que logró superarlo luego de una extirpación en ambos senos: "Les quiero decir que mi madre tuvo un cáncer muy agresivo tiempo atrás, pero se hizo una cirugía radical y se salvó la vida". Los médicos que están atendiendo a doña Laura Alicia necesitan operarla lo antes posible pero no lo han logrado debido a que no encuentran donadores de sangre.

"Es difícil lo que nos está pasando, mi madre tiene un tipo de sangre muy complicado, aRH-, eso significa que solo le pueden donar los aRH- y los O-", expresó. Al borde del llanto, Arturo les suplicó a todos los seguidores de La Paz, Baja California, lugar donde reside su mamá, que acudan al banco de sangre a donar para que ella puede ser operada: "Lo que necesito de ustedes en la Paz, Baja California Sur, en todo México es que me ayuden a esparcir el mensaje porque mi madre necesita una cirugía de emergencia".

El tipo de sangre aRH- es el más raro ya que solamente el 8 por ciento de la población la tiene. A las cuantas horas de que Islas Allende hiciera pública su difícil situación familiar, famosos como José Ron, Andrea Legarreta, Lisset, Ana Brenda Contreras y más le enviaron sus mejores deseos y le desearon que pronto encuentre a los donadores. Poco después Arturo agradeció a todos por sus oraciones y dijo que su mamá también les daba las gracias.

Mi mamá tiene buena energía, es una guerrera y la admiro con toda el alma".

