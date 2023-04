Tras amorío con su jefe y 23 años en TV Azteca, actriz reaparece en Televisa con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien trabajó en TV Azteca durante 23 años y que se dio a conocer por un tórrido romance con su jefe, les dará un duro golpe debido a que en unos días más volverá a la pantalla de Televisa y recientemente hizo una fuerte confesión. Se trata de la querida Amaranta Ruiz, quien confesó de una vez por todas la importante razón por la que nunca tuvo hijos.

La originaria de la CDMX llegó a la televisora del Ajusco en los 90's participando en el icónico programa Puro Loco que estaba a cargo de Juan Carlos Méndez con quien ella se relacionó sentimentalmente. La intérprete formó parte de este proyecto durante 10 años y siempre mantuvo oculto su noviazgo con su jefe: "Estaba muy chava, nos saturamos porque al ser pareja, trabajar juntos... cada vez que había algo público era él por allá y yo por acá".

Amaranta además actuó en el unitario Lo que callamos las mujeres y telenovelas como Los Sánchez, Cachito de mi corazón, Pasión Morena, Siempre Tuya Acapulco y 3 Familias. Incluso también probó suerte como conductora del exitoso programa Ellas arriba, hasta que en 2019 se unió a la cadena Telemundo, donde fue parte de exitosas series como Betty en NY, Enemigo íntimo y La Suerte de Loli.

Pero el pasado 2022 la hija del primer actor José Carlos Ruiz debutó en la televisora de San Ángel interpretando a la entrañable 'Adela Cruz' en el melodrama La Herencia además de que tuvo una actuación especial en Mi Secreto interpretando a una reclusa. Tras varios meses fuera del aire, Amaranta volverá al Canal de Las Estrellas este 2023 siendo parte de un capítulo de Como dice el dicho titulado Hace más el que quiere que el que puede.

En esta historia la actriz interpretará a 'Concha', una madre de familia que se encuentra con la sorpresa de que su hijo adolescente quiere llevarse a su casa a su novia embarazada. Ruiz explicó en entrevista exclusiva con TVyNovelas que aunque decidió no ser madre, sí tiene un instinto maternal: "Yo decidí no ser madre pero eso no significa que no pueda entender lo que es el instinto maternal. Yo tengo una sobrina con la que tengo una relación muy especial", relató.

Amaranta, quien tiene una un pacto legal con Anette Michel para hacerse cargo de su hijo en caso de que ella o el padre del joven muera, insistió en que aunque no tenga hijos sabe bien lo que conlleva ser madre: "Esta situación me puso a pensar seriamente lo que significa ser madre porque yo estoy convencida que el instinto maternal es algo que tenemos todos y que no necesariamente se refleja en la necesidad de tener hijos", añadió convencida.

Amaranta dio vida a una reclusa en 'Mi Secreto'

Fuente: Tribuna