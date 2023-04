Tras dejar España, Shakira estremece con dolorosa indirecta a Piqué: "La amistad es más larga que el amor"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Este fin de semana se cierra uno de los capítulos más largos en la vida de Shakira Mebarak, luego de haber permanecido durante más de 12 años en Barcelona, España, la colombiana empacó oficialmente sus maletas y se marchó a Miami, Estados Unidos. Si bien, desde hace ya varios meses se sabía que la cantante de Ojos así planeó poner tierra de por medio por recomendación de su amigo, Alejandro Sanz, la celebridad había tenido que posponer este momento por la salud de sus padres.

Como ya muchos sabrán, la mudanza de Shakira causó gran revuelo en Barcelona, principalmente entre los allegados de Gerard Piqué, quienes según algunos informes, no veían la hora en la que nacida en Barranquillas se marchara del país en donde vivió por más de una década. Si bien, los pensamientos de la cantante de Las caderas no mienten y Pies descalzos habían sido un misterio hasta el momento, la celebridad pudo abrir un poco su corazón hasta la tarde de este domingo, 2 de abril, cuando publicó un desgarrador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el post, Shakira reflexionó un poco sobre su decisión de marcharse a Miami, afirmando que se trataba de una nueva oportunidad tanto para ella como para sus hijos de ser felices: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad".

Shakira procedió a agradecer a todos aquellos que la apoyaron durante su estancia en Barcelona y procedió a lanzar lo que podría ser una última indirecta a Piqué, misma que resaltó por resultar bastante dolorosa: "Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas, allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí sin duda que la amistad es más larga que el amor", sentenció la cantautora de 46 años.

Posteriormente, Shakira procedió a agradecer a todos los que estuvieron a su lado, sobre todo en este último año, el cual fue calificado por ella misma durante una entrevista para la revista Elle Magazine como el "peor" de su vida: "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo hasta luego como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!".

Cabe señalar que este mensaje de Shakira llega a 24 horas de que su expareja, Gerard Piqué criticara a los fanáticos de la famosa por insultarlo a través de redes sociales, hecho que ocurrió durante la transmisión de Twitch de su amigo Gerard Romero, en el canal Jijantes: "Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada (...) ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots".

