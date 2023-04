Tras dejar TV Azteca y volver a Televisa, actriz desenmascara a Érika Buenfil y exhibe su peor cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, que ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, hizo una fuerte confesión ante las cámaras y es que destapó lo mal que la pasó al entrevistar a la reconocida protagonista de telenovelas Érika Buenfil. Se trata de la querida Karla Díaz, quien admitió públicamente que la conocida 'Reina de TikTok' ha sido la artista más incómoda que ha estado en su programa Pinky Promise.

Como se recordará la primera actriz nacida en Monterrey, Nuevo León, fue la primera invitada de la segunda temporada de la exitosa emisión de YouTube junto a Poncho de Nigris y sin duda alguna ese capítulo fue uno de los más esperados por todos los 'Pinkylovers'. Incluso la misma Karla ha contado que ella tuvo mucha ilusión y grandes expectativas por tener a la intérprete de los melodramas más exitosos de San Ángel en su foro.

Recientemente la integrante del grupo JNS estuvo de invitada en el podcast de Karime Pindter y aquí confesó por primera vez que su encuentro con Érika no fue lo que ella esperaba. Sí, Díaz admitió públicamente que la estrella de las novelas Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados no se mostró de lo más amable en su programa,

Érika en 'Pinky Promise'

La exintegrante del reality Acapulco Shore cuestionó directamente a Karla, quien ha actuado en novelas de Televisa como Agujetas de color de rosa, sobre quién había sido el invitado más incómodo y que le colmó la paciencia y ella respondió que Buenfil: "La sentí como rápida, como que no estaba muy a gusto, como que se quería ir", dijo y resaltó que ella siempre ha respetado y admirado la carrera de esta actriz.

Sin embargo, la ganadora de la cuarta temporada del reality ¿Quién es la máscara? no pudo ocultar que la actitud de la regiomontana la hizo sentir muy mal al punto de que hasta lloró de decepción: "Había un momento de que podían ir al baño y yo les dije que si quieren ir al baño y Erika Buenfil me dijo) 'no, a mí me gustaría que esto ya acabara rápido, necesito que se acabe'", recordó.

Díaz explicó que ella tenía planes de hacer tiktoks con sus invitados pues en ese momento estaban en su 'boom', sin embargo, no pudo cumplir su sueño debido a que Érika estuvo muy distante: "Yo la recibí con fanfarria, yo quería hacer TikTok con ellos y ellos estaban muy en su mood de tiktokeros y tal, y para mí fue como más que incómodo, fue un momento como triste. Yo seguí el programa y cuando terminamos, pues sí salí triste y lloré, más que incómoda, me sentí triste". Cabe resaltar que hasta el momento Buenfil no ha dado su versión de esta situación.

Fuente: Tribuna