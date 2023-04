Tras partida de Shakira a Miami, Piqué rompe le silencio y estremece con esta revelación

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El pasado mes de junio, Gerard Piqué y Shakira hicieron pública su separación, luego de una lluvia de especulaciones sobre la infidelidad del exfutbolista. Si bien, la pareja emitió un comunicado en donde estipuló que manejarían todo por lo privado por el bien de Sasha y Milan (sus hijos) la realidad es que esto no fue así, ya que no tardaron en sacar sus trapos sucios al sol, en especial la colombiana que estrenó cuatro canciones acerca de su ruptura, siendo Music Seassions #53 la más polémica.

Si bien, Piqué se mantuvo en silencio ante los medios de comunicación, esto no evitó que apareciera en público con un Twingo, un reloj de la marca Casio o se dejara ver alegre con su nueva pareja, la joven modelo de Kosmos, Clara Chía. No fue sino hasta la jornada del pasado sábado, 1 de abril, cuando el catalán acudió a la transmisión de Twitch de su amigo Gerard Romero, en el canal Jijantes, donde el líder de Kings League habló como nunca con respecto a la ola de odio que ha recibido durante los últimos meses.

Resulta ser que, durante el show, Piqué tenía que hablar sobre la salud mental, aprovechó la oportunidad para hablar sobre la presión que ha recibido por parte de los fans de Shakira: Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada (...) ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots".

Piqué continuó su discurso resaltando que, para él, ignorar los comentarios negativos de las personas es lo más saludable, mentalmente hablando, de lo contrario, garantizó que la ola de odio podría devorar a cualquiera: "Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida", señaló el famoso, quien hizo énfasis en que, en más de una ocasión ha tenido que ocultar sus emociones para no darle gusto a la gente.

Por otro lado, Piqué hizo mención sobre las indirectas que Shakira le lanzó en el tema que gravó con Bizarrap, argumentando que, en ocasiones una persona 'tira el beef' (lanza comentarios maliciosos) sin importarle las consecuencias que esto podría traer para los demás:"El tema de 'tirar el beef' que está muy bien que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental al a gente a la que le tiras el 'beef'".

"Queda muy bien a título personal, pero luego no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene qué pasar? que alguien se suicide para que luego (digas): '¡Oh no nos hemos pasado!", señaló el futbolista. Sin embargo, estas declaraciones no calmaron a la comunidad de Twitter, donde rápidamente se convirtió en tendencia, pero no fue por razones positivas, ya que, lo señalaron de "narcisista" y de que se estaría haciendo la "víctima".

