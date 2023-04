Ahogada en llanto, Galilea Montijo revela porqué se divorció y confiesa su amor por otro hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Galilea Montijo de nueva cuenta dejó sin palabras a todo el público de Televisa pues apareció ahogada en llanto en pleno programa en vivo mientras platicaba sobre su reciente e inesperado divorcio de Fernando Reina Iglesias, con quien estuvo 11 años casada. Además en una íntima entrevista la también actriz tapatía admitió su amor por otro famoso hombre.

Como se sabe, fue apenas hace unas semanas cuando la oriunda de Guadalajara, Jalisco, hizo oficial que se había separado del padre de su único hijo Mateo. Hace algunas horas se transmitió el más reciente episodio de Netas Divinas donde Gali por primera vez platicó con sus compañeras Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez sobre cómo fue su proceso de separación y terminó llorando ante las cámaras de esta emisión de Unicable.

Negando que una infidelidad haya marcado la distancia entre ella y el político mexicano, la presentadora de 49 años relató la complicada situación que vive: "Es muy difícil, es una etapa muy dura... ay, ya voy a llorar, es una etapa bien complicada", comentó con la voz quebrada. Con lágrimas en los ojos, Montijo aseguró que no ve su divorcio como un fracaso: "Mucho tiempo lo intentamos, en este tiempo decidimos tomar vidas separadas y que siempre vamos a estar el uno para el otro".

Galilea muy conmovida expuso los verdaderos motivos que provocaron su ruptura: "Como individuos cambiamos y desde la honestidad decir 'pues no nos entendemos, no vamos por ese camino' y yo creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como el papá de mi hijo". La conductora tapatía resaltó que ahora adora ser amiga de Fernando, tal como él hace con su primera esposa, pero dijo que no es algo que suceda de la noche a la mañana.

Asimismo volvió a señalar que considera que los hijos mayores de Reina también son suyos y contó cómo reaccionó uno de ellos al saber del divorcio: "Me dijo 'te quiero mucho' y le dije 'yo también, siempre voy a estar ahí para ti'", relató señalando que está viviendo una separación en paz, tal como hubiera querido que lo hicieran sus padres. Y es que como se recordará, 'La Montijo' jamás convivió con su papá Gustavo Montijo (qepd) debido a que dejó a su mamá cuando ella era muy pequeña.

Mientras que este jueves 20 de abril Gali dio una entrevista a reporteros de Univisión debido a que esta noche aparecerá en su pantalla conduciendo los Latin American Music Awards 2023 y aquí confesó que en este evento se encontrará con su gran amor. Sí, la presentadora de Televisa platicó que en esta premiación mirará al galán que ha idolatrado toda la vida pero por supuesto solo como una fan y se trata del puertorriqueño Marc Anthony.

Galilea confesó que está enamorada de Marc Anthony

Él lo sabe porque aparte cada que lo veo, siempre le grito, con mucho respeto, a Marc Anthony, espero que su mujer no se vaya a asustar porque está embarazada, espero que sí me lo pueda encontrar", dijo según el portal web del Canal de Las Estrellas.

